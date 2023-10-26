以巴局勢成為全球焦點，以色列地面進攻加薩地帶只係時間問題。美國總統拜登對中東局勢也特別緊張，而各方仍未放棄斡旋，歐盟領袖一直強調以色列有權根據國際法行使自衞權，並支持以巴「兩國方案」及必須保護平民，但係冇呼籲結束或暫停敵對行動。支持以色列嘅「自衞權」，其實已經凌駕甚麼「保護平民」和所謂「人道主義」。美國上周動用否決權，阻止聯合國安理會通過一份要求以巴人道停火嘅決議草案，原因正是該草案未有提及以色列嘅自衞權。

拜登講到明，除非所有被哈馬斯挾持嘅人質獲釋，否則不會考慮支持停火，其言行偏袒以色列彰彰明甚。以色列本月中要求加薩北部百多萬巴勒斯坦人南遷，但據聯合國官員表示，由於南部已無處容身，物資亦供不應求，大部分無家可歸者每日只靠約一公升水和一、兩個阿拉伯細麵包維生，加上依然避不過以軍空襲平民區，很多人開始折返北部。可見南遷其實係「趕人去死」，何來「人道」？

美媒引述知情美國官員報道，拜登政府「非常擔心」以巴局勢失控，衝突擴大至中東地區及其他國家，波及在區內居住嘅美國公民。美國國務院估計，現時約有60萬名美國公民身處以色列，黎巴嫩則有8.6萬名美國公民。美方憂慮當以色列揮軍加薩時，黎巴嫩武裝組織真主黨可能從北面發動另一條戰線！要言之，一旦以軍喺加薩打巷戰，大有可能節外生枝，是以美國派遣多名軍事顧問前往以色列教路，其中一人為精通城市巷戰嘅三星中將格林，此君曾協助打擊「伊斯蘭國」及參與伊拉克最血腥嘅費盧杰戰役。據云五角大樓主張空襲結合地面突擊係比較好嘅城市戰模式；所謂「好模式」，是否屆時加薩就不會滿目瘡痍、生靈塗炭？