最近，某部委「大筆桿子」徐文秀祭出雄文《謹防側臥式幹部》，不料卻在網上翻車，遭到一片反感和冷嘲熱諷。文章批評「側臥式幹部」最大的特點是「見風使舵、見機行事、規避風險、趨利避害」，「幹事情要見到領導批件才肯幹，遇事情要看到會議紀要才敢幹」，是「典型的機會主義者」、「精緻的利己主義者」云云。結果網民以其人之道還治其人之身，敬奉其兩頂帽子，一頂是「造詞式幹部」，一頂更直截了當稱作「文秀式幹部」，巧妙地諷刺那些「賣文作秀（做騷）」的「磚家」。

此類文章之所以引發如此大的爭議，在於公眾對散發惡臭的「黨八股」已深惡痛絕，忍無可忍。首先，僅從字面上看，「側臥式幹部」本身就很牽強。如果說「躺平式」、「叉腰式」還比較直觀地刻畫了那些尸位素餐或趾高氣昂的幹部形象，那麼「側臥式」讓人莫名其妙。徐文聲稱「側臥式幹部常常表現出想躺則躺、想站則站」，然現實中，一個人或躺或站並不需要一定是側臥體位，無論是仰臥、趴臥、蹲坐，都可以隨時切換到躺或站的狀態。簡言之，「側臥」本身就不具備典型特徵。何況，難道當幹部一定是要始終站立，或是保持特定姿勢？

所以，徐文從根本上就邏輯不通，穿鑿附會，生造概念，因而其所總結的現象特徵也就同樣站不住腳。徐文秀之流，又何嘗不是以能得到上級領導的批示，作為自己最大的光榮和追求呢？何嘗不是「把領導點頭當勁頭，把領導表情當心情」呢？至於究竟是甚麼原因、何種環境造就了各式各樣散漫、拖延、霸道、貪腐的幹部且總是屢禁不絕，徐文秀之流心知肚明，卻裝聾作啞，不敢有絲毫指摘。這豈非真正的「精緻的利己主義者」？

所以，這類玩弄字眼、投機取巧的「黨八股」，筆下潑灑千言，胸中實無一策。類似的「造詞式幹部」，究竟是想真正針砭時弊、為整飭吏治獻計獻策，還是為了自我博取流量而標新立異、譁眾取寵，老百姓心中自有一把尺來評判。那些在各大衙門的辦公室「保溫杯泡枸杞」的所謂筆桿子，長期以來慣於「閉門造詞」，高高在上、自命清高，慣於以聖人視角來審視基層，慣於亂貼標籤、亂扣帽子，一棍子掃倒一大片，靠生拉硬拽、堆砌字句來進行「臉譜化」的大批判，其實是空洞無物，嚴重脫離實際，也與大眾的話語體系和切身體驗「水土不服」，是名副其實的官僚主義，所以其翻車也就是必然結果。

這兩年，中央三令五申改進文風，杜絕「低級紅、高級黑」。「造詞式幹部」表面上打着為黨國分憂的旗號，實則沽名釣譽，一副眾人皆醉我獨醒的傲慢，結果招致民間反彈，變成了添亂、幫倒忙，這也是一種典型的「低級紅」。他們往往是在領導面前跪着寫，在老百姓面前站着喊，無助於實際問題的解決，不過是空談誤國，百害而無一利。