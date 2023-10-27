以色列已經歇斯底里地到處樹敵。美國派軍艦、戰機至中東助陣，搖旗吶喊，以色列更加有恃無恐，以為美國大軍壓境，伊朗和真主黨不會出兵，以色列便可任意作為。

然而，即使真主黨不出兵，仍可對以色列大肆空襲，以國更難抵禦。伊朗可不出兵，但在敍利亞、伊拉克的親伊朗武裝組織，仍可依真主黨協調一致進行空襲，使以色列的空防應接不暇，再次失守，敍利亞更可名正言順出兵收復戈蘭高地。現時形勢激化，巴解的巴勒斯坦政府再不與以色列鬥爭，便可能被人民拋棄。戰事正由北而東而西包圍以色列，海面亦可有哈馬斯的死士攻擊，且可炸以色列海上氣井，斷以色列供電的天然氣供應，也停止以色列出口天然氣，沉重地打擊其經濟。

以色列今次的難處，是除了還可屠殺平民外，對哈馬斯及真主黨是無計可施。地面出兵未必可戰勝哈馬斯與真主黨的伏擊，不出兵便只能互相空襲，巴勒斯坦民眾死傷外，以色列也無淨土，即使死傷人數會低於巴勒斯坦，對以色列社會、經濟與政治的打擊會大於巴勒斯坦，因為後者已近乎一無所有。

以色列的政策是把所有外國人留在境內，作為人質，以阻止哈馬斯、真主黨全力襲擊。但戰事惡化，哈馬斯、真主黨不會一直抑制。美國首先撤僑，其他國家包括中國都會撤僑，以色列阻止得了嗎？甚至哈馬斯與真主黨可事先張揚，留出時間窗口，讓各國撤僑。中國也已集中軍艦作撤僑安排。哈馬斯等張揚，以色列不易再禁止撤僑，單只這一條，便足以在以色列製造出恐慌、大騷動，外國人可走，猶太人為甚麼不能走呢？以色列國內已因總理內塔尼亞胡的兒子留在美國，不回國參戰而引起民意反響，一旦撤僑，便打破以色列政府刻意製造的勝券在握的信心形象。人心一亂，原來士氣已弱，內部分歧會更深，內塔尼亞胡的戰時內閣可以維持嗎？

最後的決定因素是戰場表現，以軍在加薩試探式的攻勢已失敗，黎巴嫩南部更不敢進入，反而現時哈馬斯與真主黨嘗試反攻，也從海上進襲，這些都是誘敵深入，不讓以軍放棄地面進攻。美軍參加決策之後，一直勸阻地面進攻，這是軍事上明智之舉，但政治上內塔尼亞胡卻會失去好戰猶太人的擁戴，以及一般百姓的信心。民氣一失，以色列怎可與視死如歸的哈馬斯鬥爭呢？