筆下風雲：印度製造怎跟中國比-程萬里 傳媒人

上月開售的蘋果手機iPhone 15銷情滑鐵盧，尤其在最大海外市場中國的銷情非常麻麻，銷量較上一代下跌4.5%。蘋果公司CEO庫克本月中突然現身成都門市活動，與「果粉」互動異常賣力，力挽狂瀾的目的彰彰明甚。

庫克煞有介事保證，蘋果95%以上的產品仍在中國製造，除了反映他對中國製造極有信心，同時證明中國製造才是吸客保證。為何要這麼強調呢？皆因今次的iPhone 15，為首度有印度製造參與，然而iPhone 15自應市後頻傳品質有異，包括手機過熱、螢幕出現烙印、反向充電等，堪稱匪夷所思。

造成這些原因，同iPhone 15升級到iOS 17系統可能有關，但印度製造不能給人信心，品質未如理想，顯然也是打擊銷情的原因之一。更不好彩的是，華為機王同一時間面世，突破了美國的科技封鎖，在民族情緒一片狂熱下，中國消費者離棄蘋果轉投華為，正常不過。

當然，包括香港在內，至今仍有不少人對中國製造存在偏見。無可否認，中國製造過去質素參差，良莠不齊，影星成龍金句「中國的會爆炸」廣為流傳，但這畢竟已是十多年前的事。十年人事幾番新，中國早就不同以往，智能科技甚至領先世界。如今中國製造在西方消費者眼中，是價廉物美、性價比高、品質優越的代名詞，印度製造有排都追不上。

印度在總理莫迪主政下，近年展現大國雄心，甚至自詡跟中國是「龍象之爭」，然而兩國根本不在同一檔次。印度雖然是「全球最大民主國家」，但是法制並不健全，而工人的教育程度，以及物流運輸的便捷程度，亦難望中國項背。從蘋果代工巨頭緯創印度廠頻爆工人鬧事、醫療事故等問題，因而傳出明年撤出印度，已可見一斑。