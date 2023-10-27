近年外國傳媒大肆渲染，說中國正走回頭路，一切政治掛帥，甚至不惜閉關鎖國，將外國人和資金皆拒諸門外。筆者早前到廣州省親，與親戚敍談，問及是否真有其事，不少人竟表示認同。我的表哥是以駕出租車為業，他還煞有介事地說：「可不是嗎，你看這『十一』黃金周，都多少天哪，我才拉到一個老外客人。」外媒所流傳的，跟我「訪問」所得，竟是若合符節，看來這回準錯不了吧？然而考諸現實，仍是錯得離譜。

翻查數據，今年頭3季在華新投資的外商企業約有37,800家，比去年增長了32.4%。而整個2022年，內地引入外資約1,800億美元，創出歷史新高。數字跟人不同，人會騙人，有時候更會騙了自己，但是白紙黑字寫上的數目最是老實，它不會行騙，更加不會被主觀意識蒙蔽自己。

「十一」黃金周期間，在內地走動的外國人是否比往年減少了，我不敢一言以斷，但即便如是，也不能就此證明，外國人和外國企業正撤離中國。要知道，近年中國黃金周人潮洶湧，場面震驚世界，換我是老外，亦不會選在那幾天踏足中國，至於已經抵埗，甚至是長居於內地的，如非必要，恐怕也不會在這時候四出蹓躂，否則豈非自討苦吃？

從客觀數字上看，中國對外資與外人的吸引力並無減少，只是當代人太喜歡憑印象說話，往往容易錯讀了訊息。正如本欄早前所說，不少人全無根據，便老是叨唸着說，內地來港的旅客今不如昔，他們大多緊守囊中財，這種「窮遊」方式，對振興香港經濟幫助不大。但據統計顯示，今年7月到港的過夜旅客，人均消費約6,600港元，非但不比2019年的同期為低，且還上升了11.3%。