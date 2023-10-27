美國國土安全部一名女官員被指在社交平台，使用不當字眼發表反以色列言論，遭到停職處分；有國會和公共事務主任難忍繼續從事導致巴勒斯坦平民死亡的工作，毅然辭職。在在反映民主第一大國只容撐以色列的聲音，凡有別於主旋律者請自求多福，試問這是哪碼子的民主？

上述提到的國土安全部官員，除了被指多次在社交平台以粗口發文辱罵以色列，並對支持以色列的猶太人表達不滿，又發表支持巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的言論，批評「以色列和美國的特權令人厭惡」，但最吸睛的指控還是以下一項：她曾擔任一度被美國認定為恐怖組織的巴勒斯坦解放組織發言人，被發現後已遭停職處分，涉事社交帳號也被刪除。惟國土安全部負責美國境內的邊境管制、情報統籌、緊急應變、防止恐怖活動以及移民事務等，它的准入門檻是否寬鬆得能讓曾任恐怖組織發言人如入無掩雞籠？成為了這宗停職事件的最大懸念。

國務院政治軍事事務局負責處理美國向外國政府轉移武器事宜的官員保羅，坦言不滿拜登政府處理以巴戰爭的手法，宣稱他無法支持美國對以色列提供進一步軍事援助，更直指體制內沒有任何實質異議的空間，感覺自己參與了一系列他不同意的決定，只好選擇辭職。不少人說民主制度如何優越，但現在就是有官員以賠上工作作為代價，踢爆體制內根本只是一言堂。

這尚未計上周大批親巴勒斯坦的示威者闖入美國國會山莊，懇請華府「立即停火」、「讓加薩生存」，要求美國支持以色列與哈馬斯停火，約300人在行動中遭警方拘捕。由猶太人壟斷的華爾街更明言永不錄用聲援巴勒斯坦的大學生，黑暴時期喪鬧香港沒有言論自由的黃絲，為何又忽然又盲又啞了？