美國又發生嚴重槍擊案，嚴格來說已不算是甚麼新聞，因為美國人早就麻木了，外國人也早就見怪不怪了。但這次緬因州獨行槍手血洗保齡球場和酒吧，一口氣槍殺22人、槍傷50多人，還是令人相當震驚。以巴衝突導致嚴重人命傷亡，這並不奇怪，而以「燈塔」自居的美國也頻頻出現血腥場面，不能不說是莫大諷刺。以巴衝突雙方加起來死亡人數目前還不到一萬，而美國今年以來已有超過3.5萬人死於槍械暴力，簡直匪夷所思。

正如有評論指出，美國到處尋找安全威脅，其實最大的安全威脅就在自己內部。每當發生嚴重槍擊案，美國社會都會圍繞槍械管控的問題出現激烈爭論，但每次都是不了了之，循環往復，沒完沒了。究其原因，除了政客和利益集團從中作祟，也與社會充滿仇恨和暴戾氣氛有關。在國內，美國各種矛盾尖銳，貧富懸殊、種族歧視、政黨惡鬥，問題一大堆；在國外，美國到處製造假想敵，渲染安全威脅，挑起地緣衝突，甚至直接發動戰爭，導致世界永無寧日。在這種暴戾氛圍之下，美國槍械暴力頻發也就不足為奇。

緬因州槍擊案兇手據說早前曾入住精神病院舍，這大概就是當局用來堵住悠悠眾口的最佳解釋。但下次呢？總不能每次都以「精神病」為藉口吧？可以斷言，如果美國政府不切實解決國內各種矛盾，不徹底改變對外好戰的形象，更多、更嚴重的槍擊案還在後頭。就以這輪以巴衝突來說，美國政府嚴重偏袒以色列，對以軍濫殺無辜視若無睹，甚至助紂為虐，無異於埋下仇恨種子，除了點燃阿拉伯世界的怒火，也將激化國內族群矛盾。

美國佛羅里達州立大學系統在當局支持下，以支持恐怖主義為由，下令州立大學關閉支持巴勒斯坦的組織。這種行為與老美宣揚的言論自由背道而馳，不但無法化解矛盾，反而引發更多爭議。美國多間大學儼然成為以色列和巴勒斯坦衝突的第二戰場，學生之間的對立達到白熱化，乃至爆發暴力衝突，繼續演變下去，誰能保證不會發生校園槍擊案？誰能保證「911事件」不會重演？

美國全身都是病灶，政客無心無力給自己治病，一味在世界各地製造矛盾，挑起衝突，這才是所有問題的主要根源。老美愈是高喊人權公義，愈暴露虛偽本質，愈是到處煽風點火，愈加速霸權衰落。