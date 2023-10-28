中美關係忽然吹起暖風。中共中央政治局委員、外交部長王毅在華盛頓同美國國務卿布林肯會談，沒有了過去的劍拔弩張，外界預料，這是為下月中在三藩市舉行的APEC「習拜會」鋪路。另一值得留意之處是，民主黨加州州長紐瑟姆訪華一星期，竟獲國家主席習近平接見，他亦非常識做大讚中國科技發展。風向大轉，折射出拜登不欲在俄烏戰爭、以巴衝突之際過度反華。

紐瑟姆此行表面上討論氣候及夥伴合作，卻出乎意料地獲得多名高官接見，習近平更以高規格接待。而紐瑟姆參觀深圳比亞迪基地並試揸電動車，全程笑不攏嘴兼大讚，揚言要將比亞迪引入加州。習近平曾經說過，「中美關係的希望在人民，基礎在民間」，加州州長此行，便體現了「基礎在民間」的要旨。

事實上，目前俄烏戰爭仍然膠着，烏克蘭所謂的大反攻毫無寸進，西方國家基本上已不存寄望，但美國洗濕個頭，不得不繼續援烏。拜登正要求國會額外撥款614億美元，其中30億美元將用於購買武器，持續軍援烏克蘭。這顯然是個無底深洞，美國還要優先支持以色列攻打加薩，不僅美軍航空母艦進駐地中海東部，亦向以色列提供先進武器。若還在此時此刻堅持反華，三條戰線並行，以今日美國之力，絕對吃不消。

兩害相權取其輕。俄烏戰爭已打了許久，俄羅斯依然不動如山，美國很難在沒有任何戰果之下「鳴金收兵」，惟有死撐；以色列則是美國的「爸爸」，猶太金主對拜登選舉太重要，更是無法抽身。惟有暫緩跟華的對抗，近期甚至多次重申不支持台獨，謀求改善對華關係。

以此觀之，即使美國堅持不邀請香港特首出席APEC會議，習拜會成事的機會也是高唱入雲。