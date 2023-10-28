巴勒斯坦和以色列爆發戰爭，台灣急忙撤僑，部分人返回寶島後接受訪問，講起仍心有餘悸，說終於感受到戰爭的慘烈。近年台灣有種奇怪現象，年長一輩經歷過戰爭的人不想打仗，年輕一輩反倒聲稱不怕打仗。早前有傳媒訪問寶島年輕人，問假如解放軍攻台，你是否願意拿起槍桿子，投入戰鬥？答願意者竟然高達七成。

我不認為這類民調造假，反倒是回應者答得太輕率了。年輕一輩大多沒接觸過戰爭，以為槍林彈雨、炮聲隆隆的場面，就像看荷里活電影一樣，教人目眩神馳。他們可不知道，戰爭無情，當看着戰友們一個個倒在身旁，自己又受了重傷，血汩汩而下，那種情景將是如何「悽悽慘慘戚戚」！

以色列號稱擁有世界上最密集的防空系統，能夠將整個天空守得嚴嚴實實，但哈馬斯組織只消用上簡陋的火箭炮，再來一招飽和攻擊，以國的「鐵穹」防空網便應聲而破。據說火箭炮每枚成本500美元，攔截導彈的成本每枚卻要4萬美元，所謂「我出豉油你出雞」，發動攻擊的一方，自然是佔盡優勢。

哈馬斯首輪攻勢，已奪去以色列約1,400條人命，解放軍的火力更要強上百倍。台海的槍聲一旦打響，寶島中人要賠上多少條性命，真是唯天可知。當然，解放軍絕不同於哈馬斯組織，即使要收復台灣，也不可能對平民發動無差別攻擊，但畢竟槍炮無眼，戰爭號角吹響後，任誰也不能保證自己是安全的一個。海峽兩岸跟以巴不同，我們本是一家，血濃於水，根本不必也不該去掄刀掄槍。可是近年鼓吹台灣獨立的一群人愈趨放肆，以為當真有恃無恐。若能夠讓這幫人多看看以巴戰況，或許會對他們有所警剔。