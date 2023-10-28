今年是《中日和平友好條約》生效45周年。中國和日本政府在剛剛過去的星期一分別舉行了隆重的紀念酒會，並且互致賀電。在當前中日關係不冷不熱的氛圍下，兩國政府此舉或多或少反映了雙方皆努力修補關係的意圖，但這個目標並不容易達到。

中日關係在過去數十年時起時伏，這背後有很多原因，根源還是因為一山不能藏二虎。在歷史上，亞洲從未試過有兩個大國和平共存。甲午戰爭之前，中國一直是亞洲的老大哥。日本在甲午戰爭打敗滿清後，躍然正式成為區內第一大國。到了上世紀90年代，中國經濟持續快速增長，動搖到日本作為世界第二大經濟體的地位，兩國關係也進入結構性變動期，雙方都要時間適應角色的轉移。

對中國來說，中國人在近代遭受屈辱，倍感失落。隨着大國崛起，中國自然追求超越日本。對日本而言，日本經濟長期低迷，與中國差距拉大，心理上開始將中國視為競爭對手。這也導致近年兩國關係起伏不定。更甚的是，日本在外交上總喜歡與世界上實力強大的國家結成同盟，借助大國的庇護來實現自己的戰略目標。二戰後，日本就與美國簽訂日美安全保障條約，在軍事和外交上緊隨美國。近些年美國對華政策以遏制為主。日本外交秉承美國圍堵中國這個戰略，中日關係當然不會好。

當年中日領導人締結《中日和平友好條約》，使兩國在國際法意義上結束了戰爭狀態，成為中日邦交正常化之後兩國關係史上又一件里程碑式的大事。在短期內，我們都看不到中日關係有改善的突破點，但無論如何，兩國都應以紀念《中日和平友好條約》締結45周年為契機，繼續推動兩國友好發展。這也符合雙方的根本利益。