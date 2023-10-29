美國這些天加大了對中國在軍事動作上的挑釁，美國印太司令部聲稱，一架B52H戰略轟炸機日前在南海空域遭到解放軍一架殲11戰機實施夜間攔截，指中方飛行員「以不安全及不專業的方式飛行、表現糟糕的飛行技術，以不受控制的過快速度」，逼近美轟炸機下方及前方，最近距離不足3米。美國印太司令部聲稱，「我們擔心這名（解放軍）飛行員沒有意識到，他差點就造成碰撞」。

柳扶風認為，美國印太司令部錯了！解放軍飛行員完全意識到自己的舉動，必能逼退美機，表現了中國軍人無懼美軍，有足夠的力量和高超技術令美機險象萬端，要想幹掉它乃秒殺耳！中國軍機的飛行技術不是很糟糕，而是很精彩、很高超；不是不專業，而是很專業。令老美驚出一身冷汗之餘，要好好想想今後在中國家門口撒野，會有甚麼可怕後果；好好想想中國是不好惹的。

與此同時，中國國防部也公開了今年8月19日，美國一艘神盾驅逐艦在南海西沙海域抵近滋擾正常訓練的解放軍艦艇，美艦「多次採取大角度轉向、急加減速、橫穿中方艦艏等挑釁動作」，最近距離約670米。

從特朗普到拜登，中美國運之戰從政治、經濟、科技、軍事、外交等各方面，美國打擊中國可謂「王牌盡出」，就只差發動戰爭了。然而，中國巋然不動，氣定神閒，兵來將擋，水來土掩，中國的後發制人愈來愈有力度。美國現在的全球處境空前糟糕，前景一片昏暗，拜登除非不想連任，可以面對所有對手狂掄王八拳，混打到底，以屁滾尿流告終，否則就要從混戰中抽身。算他還懂事，還沒老糊塗，選擇了從中美博弈中有限度抽身，製造出一個他已「管控好了美中關係」的假象，為自己解套解困。

然而，退兵要講策略、講戰法、講身段，要擲出煙霧彈，要布疑兵，要有進攻隊形和出擊……美國這些日子對中國軍事挑釁動作頻頻，正出於此。