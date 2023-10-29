以美國今時今日的國力，雖然仍是世界第一霸主，但窮兵黷武，負債纍纍，應付中俄兩國已很吃力，突如其來的以巴戰爭，更令它亂了方寸。以色列作為美國的「爸爸」，猶太人又是美國的金主，華府必然以以色列為優先，烏克蘭不得不晾在一旁，還要騰出手來反華，肯定力有不逮，也迫使拜登不得不暫緩和中國的關係。

然而，每次暫緩對抗中國，必換來中國更快速發展，美國當然希望以巴速戰速決。以色列早前殺氣騰騰表明將從地面攻入加薩，惟戰爭已打了3星期，地面戰依然沒有下文。據悉白宮曾向內塔尼亞胡政府提出警告，也問及進行地面戰後要如何收尾，更以美國911反恐戰為例，進行地面戰必然掉入難以抽身的泥沼，促以方三思。這個警告顯然收到一定效果，但肯定無法壓制內塔尼亞胡太久。他目前在國內民望不振，一半國民要求他下台，他太需要一場勝仗來延續政治生命。一味對加薩進行空襲，不可能徹底消滅哈馬斯。

拜登也要計算美國利益，雖然跟以色列關係千絲萬縷，但加薩人道危機惡化，美國承受極大輿論壓力。若戰爭無法在短期內結束，一旦地面戰促使伊朗、黎巴嫩、也門等解放組織甚至正規軍參戰，不止是一場中東大戰，隨時引爆第三次世界大戰。拜登近日忽然一改口風，拋出「兩國方案」，呼籲以巴「暫時」停火，顯然是緩兵之計。

中國早前已提出兩國方案是解決危機的唯一之途，但兩國方案必須建基在以巴雙方都承認對方之上，以巴互不承認，互相認為對方搶佔自己土地，還怎麼可能談下去？拜登希望暫時停火以免局勢惡化，只要戰局一緩便有轉機，美國才可緩出手來對付中國。