小時候唸基督教學校，宗教科老師會帶領我們由《聖經》的「創世記」讀起，內中記述亞當、夏娃生了兒子該隱，該隱犯了罪，上帝要將他驅離原有的土地。該隱求饒，說擔心出走後會被外面的人殺死，上帝向他派定心丸，說別人如敢殺你，我要對方7倍奉還。

如今定居在以色列的猶太人，大多熟讀《聖經》，未知是否因為「創世記」看得多了，久而久之，就覺得殺一賠七是理所當然，也是上帝會容許的事。早前，哈馬斯組織向以色列發動突襲，造成一千多個平民死亡，以軍旋即反擊，更要對方倍數奉還，直至本文執筆時，巴勒斯坦人已付出了7,000多條人命作代價。

且不說現代人對《聖經》的理解，是否合乎上帝本意，即使上帝當真如是說，以色列人卻早已長期「超額索償」，其他族人的性命在他們眼中，似乎與草芥無異。近日有研究指出，以色列自立國以來，都奉行有仇必報的原則，對方殺我一人，不止要奉還7倍，而是高達32倍！這個統計是否嚴謹，我不敢說，但近日以色列在加薩地帶狂轟猛炸，巴勒斯坦已死去7,000多人，以軍還宣稱行動只屬開始，看來殺一賠32之說，並非由來無因。

早前以色列駐聯合國代表還質疑中國和俄羅斯，說假如北京與莫斯科遭受襲擊，中俄兩國人民會作何反應？其實，這個問題未免多餘，翻開二戰歷史，便能知道答案。當年中國、蘇聯同時被侵，日本軍國主義和納粹德國犯下無數殺人罪行，中、蘇兩國人民卻十分公道合理，對來犯者固然迎頭痛擊，但戰勝後並無在日本和德國開展大屠殺作報復。以一賠×的原則，從來不適用於真正文明的民族。