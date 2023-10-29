以色列軍隊對加薩擴大地面行動，外界預料以軍即將發動大規模攻擊，死傷枕藉已可預期。一直撐腰以色列的美國更空襲敍利亞東部伊朗革命衞隊設施，去除以國部分後顧之憂。惟伊朗媒體披露，美軍士兵的反猶太主義日趨嚴重，甚至公開反對以色列，不願為以國人出生入死。空襲過後下一步是甚麼？華府高層仍未意識到喪鐘為誰而敲。

伊朗半官方傳媒塔斯尼姆通訊社報道，隸屬伊斯蘭抵抗陣線的網絡組織，從美國國民警衞軍內部通訊系統中取得行政信函，顯示美國國民警衞局局長霍坎森指，隨着前總統特朗普發表反對以色列總理內塔尼亞胡的言論，國民警衞軍內部反猶太主義問題只會惡化，需制訂戰略應對，並集結部隊支持以色列打擊巴勒斯坦武裝組織哈馬斯。雖然美伊素有嫌隙，但特朗普確是激化美國內部矛盾與加速撕裂的人物，上述報道又豈能簡單以一句「為分化美兵打輿論戰」來輕輕帶過？

美國國防部曾有報告指，220萬美軍現役及預備役軍人中，有5,896名穆斯林軍人，所佔百分比看似微不足道，惟美軍是根據自願原則申報宗教信仰的，有40萬名美軍沒有作出申報，美軍中有幾多穆斯林根本沒人說得準；何況近年影響美國人極深的一種新興「信仰」──特朗普主義，連議事堂內的議員也提名特氏角逐議長，這不是玩嘢，而是將其奉若神明並為其被官司刁難的遭遇發聲，那麼相對不太深謀遠慮的軍人，所受的影響值得關注。

美軍軍心或已動搖並非今天才出現。新冠疫情期間，羅斯福號航空母艦艦長克羅澤就艦上疫情致函上級求助，竟遭國防部解除職務。克羅澤當日獲大批船員拍掌「英雄式」歡送，軍心有否敲響警鐘？不會因為掌聲雷動而聽不到吧？