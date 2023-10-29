以巴衝突至今絲毫沒有完結的迹象，但也沒有惡化至發生大規模地面戰。不過很明顯，時間拖下去對以色列愈來愈不利，可以說勝負已分。

以巴衝突有着複雜的歷史背景，這裏無意說過去的恩怨情仇，也不是想去分辨誰對誰錯。但就今次衝突的直接觸發點而言，是巴勒斯坦伊斯蘭激進組織哈馬斯本月初派出數十名武裝分子闖入以色列一場音樂節活動，並開槍掃射觀眾，造成至少260人死亡。就這個角度來看，以色列不可能不報復，否則無法向國民交代。這種情況就像別人打了你一拳，你就要馬上回擊，給他一巴掌。

然而，人是善忘動物。在當前訊息氾濫的時代，民眾的記憶力非常有限。現在看到的以巴衝突新聞，多是以色列日復一日空襲加薩，封鎖加薩令許多小孩得不到食物和食水。至於哈馬斯血洗音樂節一事，不少人的印象已模糊，也許只有翻查資料時才會想起，但感觸也不會太深。日子拖下去，世界各地只會爆發愈來愈多反對以色列的示威活動。

與此同時，大家看待強者和弱者的標準並不一樣。以色列給人的印象是發達國家，又得到美國撐腰；相反，巴勒斯坦是一個長期被剝奪立國權的窮地方。衝突發生後，很多人都會將各種責任推到以色列身上，例如確保平民和人質的安全等，而不會去要求哈馬斯，因為哈馬斯被認為是弱者。

我早前說過，今次以巴衝突背後的一個原因，是哈馬斯不甘心沙特等阿拉伯國家逐漸與以色列和解。一旦和解，哈馬斯將被徹底邊緣化。沙特、埃及等阿拉伯國家近日發表聯合聲明譴責以色列，就連聯合國秘書長古特雷斯也在安理會發表同情巴勒斯坦的言論，可見哈馬斯今次的目的已完全達到。