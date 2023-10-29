中國外交部長王毅日前抵達華盛頓，與美國國務卿布林肯舉行會談。外界估計，王毅此行是為「習拜會」鋪路；然而中方表示，這是對布林肯今年6月訪華嘅回訪，雙方喺建設性嘅氣氛中，就兩國關係及共同關心嘅問題深入交換意見，旨在增進相互理解，減少誤解及誤判，並持續尋求擴大共同點及追求合作。據悉，隨王毅訪美嘅還有籃球名將姚明，佢代表體育界，亦有文化界、學術界等人士，確實表明中方喺各領域尋求更多與美方密切協調和合作嘅願望。

王毅又提到，中美關係中總會出現一些雜音，中方對此淡然處之，因為中方認為，判斷是非的標準，不是看誰胳膊粗、誰嗓門大，而是要看是否遵循中美三個聯合公報的規定，是否符合國際關係基本準則，是否順應時代發展和進步的潮流。老朽認為，這是善意告訴美國要尊重規則，唔好見利虧義，更加唔好口惠而實不至。

布林肯與王毅討論雙邊、地區及全球問題，包括處理兩國出現分歧嘅領域，布林肯重申美國繼續捍衞自身利益、價值觀、盟友、夥伴。美國要捍衞自身利益、價值觀等冇問題，問題係拜登政府一直視中國為最大競爭對手，繼而一味炒作渲染並不存在嘅「中國軍事威脅」，無所不用其極圍堵中國、遏制中國高科技發展，試問喺如此氛圍下，有可能擴展合作嗎？王毅訪美期間，美國印太司令部又發放一段影片，指控解放軍殲11戰機喺南海上空以「不專業」方式飛行，干擾一架美軍B52H轟炸機，兩機距離不到3米。中國外交部發言人表示，美國軍機不遠萬里到中國家門口炫耀武力，係造成海空安全風險嘅根源。據統計，2023年以來，美軍偵察機有2,000餘架次抵近活動。阿哥，究竟誰威脅誰？