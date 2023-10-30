世界視線：全球反霸意識升　美以軍經無力抗

美國和以色列關係非常密切，更被指是狼狽為奸，實在由來已久。以色列雖然只是一個面積2.2萬平方公里的小國，人口約980萬，但自第二次世界大戰至今，它獲得美國巨額的外援資助，每年約40億美元，估計總值是3,000億美元，足夠令全球脫離饑荒。

更令人疑惑的是，大半個世紀以來，以色列一直犯下多次嚴重反人道戰爭罪行，然而美國的資助不減反增，美國更屢屢在聯合國維護以色列不受制裁，就如今次聯合國安理會就決議要求加薩停火和談，但美國卻投否決票。

美國政府死硬支持以色列，和它行使霸權主義息息相關，鞏固美國對全球資源及市場的控制，將自己的信念及意願加諸其他國家，而控制中東地區對美國行使霸權非常重要，因為這裏是石油生產的心臟，以及全球貿易往來的大動脈，因此以色列的角色就非常重要。美國扶植以色列，就是利用它當這地區的線眼及戰爭代理人。

以色列和阿拉伯同為閃族，也有不少猶太人在該地區和阿拉伯人由古至今一起生活，做滲透工作非常容易，也遠勝美國中情局，加上華府一直向以色列毫不保留地提供最先進武器，例如愛國者及海馬斯導彈、F15重型戰機及F35隱形戰機，加上資金和技術支援其武器研發，使以色列有極先進強大的軍事裝備和攻擊能力，可對中東至伊朗急速執行軍事打擊，是美國在中東的「惡犬」，例如1967年閃電擊敗埃及和敍利亞；1981年及2021年以色列空軍分別轟炸伊拉克及伊朗核設施，替美國在軍事上執行「禁止核擴散」；1982年以軍入侵黎巴嫩並建立極右親美、親以的新政府。美國總統拜登曾經說過，為了保護美國利益，即使沒有，美國都要創造一個以色列。

但如今美國、以色列這大小霸王漸陷困境，首先是中國及俄羅斯，在全球對美國帶來巨大的經貿及軍事實力挑戰，也帶來全球南方國家對美國霸權主義的敵視抗拒。其次是阿拉伯及回教國家的經濟及軍事實力急升，對以色列的霸凌能作出具實力的打擊及圍堵。而關鍵是美、以這大小霸王，現在已沒有軍事實力打閃電勝仗，亦沒有經濟能力打消耗戰。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻