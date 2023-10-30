加薩地帶的人道危機早已開始，在哈馬斯突襲以色列之前，聯合國的救援機構已因經費不足而要把救援削減，影響的是10萬計人口。這是由於以色列把加薩封鎖，即使讓少數人可外出到以色列地區工作，還是無助加薩的高失業率。傳統的漁農業被禁止，工業沒有出口、進口，怎樣進行呢？

加薩在戰前便是一大集中營，主要依賴聯合國及其他國際機構支撐，維持一定低水平的生活。被困死在加薩內，居民沒有生活指望，哈馬斯在選舉勝利後執掌加薩的管理權，在有限的資源下保證居民的生活供應與保障，因此獲得當地人的極大支持。生活困苦，全無希望，結合到歷年死在以色列統治之手的親人家屬，加薩人民怎會不形成對以色列的強烈仇恨？

正如聯合國秘書長古特雷斯所說，哈馬斯的突襲，背後是以色列56年的殖民統治。即使以色列受哈馬斯突襲傷害，與以色列攻擊加薩和西岸佔領區的傷害相比，不成比例。以色列報仇之狠遠超常人情理和國際法容許的範圍，千百計的小孩嬰兒死傷，經自媒體的曝光，以色列及西方政府再不能掩蓋。殘酷悽慘的情況，不能不令世界震驚，起而反對。聯合國大會剛大比數通過的人道主義停火，反映着國際社會的強烈反應，就連烏克蘭也不敢投票反對，棄權顯示出以色列對加薩人民的殘害，連新納粹主義的烏克蘭也難贊成。

國際社會口誅筆伐，可是以色列不為所動，美國還是無條件支持以色列的所謂「自衞權力」，加薩200多萬人口便在人道危機中逐漸死亡。以色列真的出兵加薩，戰爭必然慘烈，若以軍受挫，必然狂轟濫炸來發洩失敗情緒，國際社會仍只是譴責而已？卡塔爾積極進行斡旋是一個方面，但更急切的是停戰。可是美國全力維護以色列，美以合體，國際社會可以怎樣施加壓力呢？中國、俄羅斯似是用有原則的中立來迴避干預，也即是對加薩人民死傷視而不見。土耳其縱使發出嚴厲警告，它會真的用部隊護衞救援至加薩嗎？

形勢發展，只能是哈馬斯投降，讓以色列將之全滅，加薩變成更惡劣的集中營，兩國方案破產。但哈馬斯與加薩人民不會放棄鬥爭，於是餘下的選擇是大戰冒起，真主黨等參戰，戰爭擴及加薩以外的周邊地區。哈馬斯等的決心是予及汝皆亡，而戰爭不可能短期內完結，中東便大受摧殘，只能待火鳳凰再生。