就在白宮要和中南海改善關係，美國總統拜登、國家安全顧問沙利文、國務卿布林肯見了中國外長王毅之際，美國國防部宣布，基於正在改變的安全環境、潛在對手持續增加的威脅，決定研製新一代重力核彈，使之具備可靠的威懾力量及必要時回應戰略攻擊。這種新一代重力核彈的最大特性，是為了打擊「特定堅固及大範圍軍事目標」，同時繼續研發另一款核彈，「專門打擊深藏地底目標」。

較早時，美國國防部發表了「中國軍力報告」，詳細介紹解放軍健全及先進的地下設施，用於隱藏及保護海陸空部隊、大殺傷力武器、後勤和導彈等。該報告還稱，中國基於戰略威懾為核武部隊建造地下設施，目的是在敵方先發制人核打擊中生存，並建造大量加固的洲際彈道導彈發射井。看來，美國國防部研製新一代重力核彈，就是要在未來與華開仗時一舉摧毀、消滅解放軍的「深藏地底目標」，包括核武目標。

美國國防部在拜登會見王毅前後的舉動，威嚇中國的目的彰彰明甚！美國繼續對中國玩軟硬兩手，最後要壓垮中國的目的彰彰明甚！然而，中國不會吃這一套。毛主席說過，要用革命的兩手對付反革命的兩手，過去如此，現在如此，未來亦如此！重力核彈嚇不倒中國。

美國一向迷信「從實力地位出發」，迷信只要實力強、拳頭夠大、武器夠先進，就可以為所欲為。說到世界核武的總實力，美國最強，俄國次之，中國再次之，但大家都足以威懾對手不要妄動，因為各自核武的強弱都能毀滅對手，只要自己深藏地下和深海的核武躲過敵方的第一次核打擊，就能反擊敵國、摧毀敵國，此乃「恐怖平衡」，互相阻嚇，而維持這種平衡和阻嚇的關鍵，是保護好自己的核反擊力量，深藏地下、海底是常見做法。現在的問題是，美國如果研發出專門打擊深藏地下、海底的重力核彈，核對抗的平衡及阻嚇就可能打破，令老美更容易橫行霸道，發動戰爭。