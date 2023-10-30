聯合國秘書長古特雷斯，在安理會一個討論以巴局勢的高級別會議上發言，指巴勒斯坦激進組織哈馬斯月初發動的襲擊並非憑空發生，但巴人的不滿並不能成為哈馬斯的攻擊理由。一番直話直說的事實陳述竟遭以方猛烈抨擊，甚至要求古特雷斯辭職，莫非真以為誰大誰惡誰正確？

古氏的發言只是對以色列與哈馬斯各打五十大板，他對以國已相當客氣了，皆因該國揚言攻擊是針對哈馬斯而非平民，到頭來加薩至少7,000名巴勒斯坦人死亡，當中四成是兒童，連記者亦送命。莫非在以國眼中，凡不為以色列說好話，即使批評了哈馬斯但沒講巴勒斯坦壞話的，就算只是無辜兒童或報道真相的記者，亦一律都是哈馬斯？

世上所有的殺戮並非憑空發生，而是憑兇發生。國際關係學者米爾斯海默在其分析政府為甚麼會說謊的著作中，便提到以色列在惡名昭彰凱比亞大屠殺的所作所為：「1953年10月14日，由沙龍少校所帶領的突擊隊進入約旦河西岸的凱比亞村莊，謀殺了69個巴勒斯坦人，其中大約三分之二是女人與小孩。該次攻擊是為了報復前一天有個以色列婦女與她的兩個小孩遭到殺害。」

槍炮無眼，死者只能沉冤待雪，米爾斯海默說了以色列政府不喜歡聽的說話：「在炸了位於亞歷山大與開羅的美國資訊服務圖書館以及一些其他目標之後，計劃出了差錯，破壞分子遭到逮捕。毫不意外，以色列總理摩西‧夏里特堅稱那全是『埃及策劃的邪惡陰謀』，其實是『籌備了一場做樣子的審判以對抗一群猶太人，讓他們成為不實指控的受害者』。」雖然彼此都活於文明社會，但是支持報復、支持殺戮的叢林法則仍大有捧場客，嗜殺便直認，切勿滿口大道理就是了。