超過六成台灣民眾期待的「藍白合」，目前顯然觸礁，在柯侯兩方陣營相持不下的態勢下，彼此對如何共同推出人選沒有交集，非常可能走向各自獨立參選，然後賴清德輕鬆獲勝的結局。難怪賴清德在面對支持者時直接說出：「看來當選的人應該是我。」

能怪賴清德如此囂張嗎？這其實都是在野自己造成的。本來選舉的態勢對賴清德愈來愈不利，之前的台南光電案、88槍、包庇性騷擾以及民進黨的諸多倒行逆施、貪污腐敗，賴清德除了閃躲卸責，根本拿不出正面回應的辦法。而近日接連爆出的趙天麟小三案，以及鄭文燦的疑似偷情影片，更讓賴清德所主張的民主大聯盟成為笑柄，民進黨人在性道德操守上的低劣，已成為台灣人所共知的最新共識。

在此情況下，賴清德的民調仍能穩定維持第一，靠的不過就是在野自己的分裂罷了。柯侯郭三人都認為只要旁人讓賢，就可以輕易擊敗賴清德，加上坊間民調的操弄，結果完全印證了三個和尚沒水喝的鬧劇，如此下來，台灣真的可能出現一個民意支持度僅有三分之一強，被多數人討厭卻仍舊上位的未來領導人。

近日賴清德與學生座談，被學生尖銳提問遭到拍馬屁的校長制止，雖然故作大方地讓學生繼續提問，但在回答時還是傲慢地以「你要是有認真看我的政見，就知道我都有提出實際作法」的反問方式應對，為自己空洞且缺乏說服力的政見護航。為何賴敢用這種明顯藐視學生的姿態硬幹？不過也就是看死在野內亂分裂，沒法對他產生威脅而已。

大家都知道問題所在，卻只期待他人退出成全自己，所以賴清德當然可以提前宣布當選，因為在野三人其實都是賴清德的最佳助選員。