以色列總理內塔尼亞胡近日表示，隨着以軍擴大對加薩地帶嘅地面軍事行動，以軍針對巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯嘅第二階段戰爭已經開始。事實係本月27日晚上，以軍大幅提高針對加薩嘅空襲和地面攻勢，徹夜出動約100架戰機轟炸破壞哈馬斯目標，外媒形容係以軍近期最大規模嘅空襲，但以軍未確認已發動全面地面戰，只稱部隊仍在加薩北部行動，並指加薩已成為「戰場」。內塔尼亞胡喺記者會上形容，呢場係以色列嘅第二次獨立戰爭，目標非常明確，就係要瓦解哈馬斯。

內塔尼亞胡殺紅了雙眼，要「瓦解哈馬斯」，講就易。美媒曾引述阿拉伯及西方官員報道，哈馬斯多年來一直喺地道內儲備大量物資，估計足夠喺冇任何補給下持續作戰幾個月。內塔尼亞胡喺國內民望低殘，佢騎虎難下，反對派一度大做文章，有指佢專注於推動損害民主嘅司法改革，有指佢領導嘅集團傲慢自大而多有疏忽，甚至指佢借「外敵」之手自導自演苦情戲，旨在轉移民眾對其擴權與腐敗嘅追究，這就難怪內氏已顧不得打呢場仗風險有多高，都必定要靠「戰功」以證明自己；之不過哈馬斯有備而來，要將其連根拔起談何容易？

哈馬斯經過「十年生聚，十年教訓」，其武裝分子打破以色列情報機關無所不能嘅神話；佢哋即使裝備不及以軍，但善於化整為零，四處游擊，以國只懂狂轟濫炸，冇可能唔傷及平民！哈馬斯利用密如蛛網嘅地道，將戰場不斷向外延伸，這樣以軍好多先進武器都難有用武之地，甚或陷入「大炮打蚊子」嘅困境。要言之，以軍攻勢愈猛，加薩只會愈陷入人道危機！恐怕未瓦解哈馬斯，以色列已自陷困境，民怨更深，內塔尼亞胡恐自身難保。