在全球一片反對聲中，以色列逐步加大地面攻勢，似乎是要以「溫水煮蛙」的方式，避免受到國際間的譴責。歐美目前看似都在勸止以色列，實際上，歐洲與美國貌合神離。歐洲方面更傾向停火，縱然不齒於巴勒斯坦極端回教組織哈馬斯的行為，惟戰火一旦擴大，恐有新一波難民潮「襲擊」歐洲，勢必擾亂正復甦中的經濟。相反，美國的行為更傾向於拱火，雖然通過外交手段，一定程度上延緩了以軍發動大規模地面戰的時間，惟不斷增兵中東，無疑是助長以色列開戰的決心。

須知道，今時不同往日，一旦中東各國聯合起來，以色列實難以招架。倘若只是哈馬斯與黎巴嫩真主黨南北夾擊，以軍尚且勉強能應付；惟軍事實力雄厚的伊朗假如參戰，以色列就有可能獨力難支；何況，假如美軍不提供實實在在的支援，以色列一旦勢頹，難保本來作壁上觀的埃及、沙特阿拉伯等國不會採取參戰。畢竟以色列乃阿拉伯世界的共同敵人，埃及等國目前按兵不動，實乃看在美國的面子份上。假如美國不派軍進駐地中海，相當於放棄了以色列，「默許」阿拉伯國家的行動，沒有後顧之憂，阿拉伯國家便會聯合起來，消滅以色列這枚容忍已久的「眼中釘」。

美國似乎也看清這一點，因此在以巴局勢惡化初期，便立即調派戰力最強的福特號航母打擊群前往地中海，既是為了威懾中東各國，也是為了表明立場。眼見伊朗等國叫囂仍不停止，艾森豪威爾號航母打擊群日前也通過了直布羅陀海峽，即將直插地中海東部，隨時對以色列實施支援。美軍兩個航母打擊群的實力，足以消滅一個小國；僅派一個航母打擊群，或許是為止戰而來；惟派出雙航母打擊群，止戰的說法，似乎說不過去。

那麼，在美國龐大的軍勢下，伊朗仍有可能出兵參戰嗎？答案是肯定的，不過大規模派出正規軍或革命衞隊的可能性並不大，原因是伊朗並非與以色列接壤，中間隔了伊拉克、約旦等國，其中伊拉克境內還有美軍駐守，不可能讓伊朗軍隊堂而皇之過境。伊朗會派出的更多是在境外受訓多時的黎巴嫩及巴勒斯坦武裝分子，另會提供大量重型裝備予黎巴嫩真主黨，尤其是無人機。俄烏戰爭已證明，無人機能有效突破防空系統，至於伊朗製的無人機，早在烏克蘭戰場上赫赫有名。

按目前局勢而言，以色列絕不可能戰敗，這一點是各方都心知肚明的。然而，伊朗等國更希望把以色列拖進戰爭的泥沼中，一點點把以軍的力量削弱甚至拖垮，以便在未來數十年間，以軍不能再威脅伊朗。至於美國，則想盡力避免發生這局面，特別是白宮現時把戰略重心放在亞太地區，不太可能再像以往，於中東地區大規模駐軍；如此一來，美國便需要一個強大的以色列，來牽制阿拉伯世界。