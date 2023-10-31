正論：北都綱領太片面　規劃細節再拖延

北部都會區從提出至今已有兩年，公眾一直是「只聞其聲，不見其影」；只知道將會消耗大量公帑，卻不知道實際用在何處，要求港府盡快公布發展藍圖的聲音此起彼落。千呼萬喚之下，特首早前煞有其事地在施政報告中，預告今年內將公布《北部都會區行動綱領》，又簡單介紹了北都將分為4大區域，令坊間對行動綱領的內容抱有期待。

殊不知，發展局昨日正式公布行動綱領內容後，坊間才明白甚麼是「期望愈高，失望愈大」；在公布前，坊間普遍期望行動綱領相當於藍圖，惟公布後，才發現整個行動綱領「雷聲大雨點小」，流於表面，仿似藍圖中的一頁目錄，且重點早被施政報告所囊括在內，對發展北都可能遇上的難題避而不談。公眾的心情就好比一個人因預告片吸引而花錢入場觀看電影，但整套電影看畢，才發現原來最精彩的畫面，早已在預告片中完整呈現，後悔為何還要花錢購票。

北部都會區行動綱領提出以「產業帶動，基建先行」為主軸，所謂的4大區域，分別是由天水圍、元朗、洪水橋一帶組成的「高端專業服務和物流樞紐」；新田科技城、河套區港深創新及科技園所組成的「創新科技地帶」；粉嶺、上水、古洞等新界北一帶組成的「口岸商貿及產業區」；以及沙頭角及紅花嶺一帶組成的「藍綠康樂旅遊生態圈」。縱然當局界定了每個區域的發展定位及重心，惟對於港人真正關心的土地用途及發展方案，當局卻指最遲明年才能計劃好，至於各個項目的具體詳情，局方則以「不同項目發展進度有異」及「仍需研究及規劃，難一一詳述」來推搪。

在4大區域中，當局對「創新科技地帶」的描繪已稱得上是最詳細，畢竟早前已公布新田科技城的發展大綱。惟即使早有發展大綱，今次公布的行動綱領也只是在原有的大綱上再增添幾筆，包括預計河套區港深創科園首3座大樓將於2024年底起陸續落成、計劃建立超級算力設備、成立「大灣區國際臨床試驗所」等，這些仍離不開施政報告提及的範疇。至於其他區域細節的着墨則更少，公眾只能以想像力來填補缺失的內容。

欠缺發展方案，僅有行動綱領，猶如一個人只知道目的地，卻不知道如何前往，更沒有交通工具，後果是變成「盲頭烏蠅」、四處碰壁。何況，按目前發展態勢推想，要完成整個北都區項目恐怕需時20年，如此漫長的時間跨度，缺乏清晰詳細的發展方案，單憑願景，當局如何能確保發展「不走樣」呢？僅憑一個承諾足夠嗎？

慶幸的是，港府今次確立了時間表，明確在2027年或之前開始所有主要發展項目的收地程序，2032年或之前完成平整新發展土地及落成新增單位各40%。然而，確立時間表仍不足夠；綜觀本港過去多項大型基建，無不延誤超支；如今發展北都，詳細發展方案一拖再拖，港府憑甚麼可說服公眾，能按時達成目標呢？須知道，發展北都區，提出方案已是相對容易的一步，收地才是真正的硬仗，尤其現時庫房空虛，試問錢從何來呢？採取「加強版傳統新市鎮發展模式」、推進大型融資，這些都只是一種思路，該如何落實？又該如何監管呢？這些才是公眾關心的事宜。

北都計劃龐大，利益豐厚，監管力度一旦不足，變相是引狼入室。本報早前得悉，有「四大勢力」，分別是具政府背景人士、鄉紳、前政協及黑幫，正對北都虎視眈眈，意圖從中分一杯羹；據悉已有起碼4、5個黑幫蠢蠢欲動，藉着一些荒廢無人認領的寮屋、魚塘、舊墳「插釘」，自稱是擁有人，再勾結鄉紳為他們作證明；甚或採取非法手段，強迫村民平價轉讓土地，最終目的是瓜分政府巨額收地賠償。尚未正式發展，已經亂象百出，港府豈可不防？港府必須加快研究，進一步明確詳細發展方案，把整個收地過程置於陽光下，接受公眾監察，並記錄在案，方能有效預防罪惡從黑暗中滋生。