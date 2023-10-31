產評：百業之母紛響警　經濟復甦終夢醒

一年過了第十個月，全球雖完全走出新冠防疫，但經濟復甦不似預期，從近日港股先後有環球銀行宣布業績遜預期，可見作為百業之母的業績令人失望，市場對經濟復甦的憧憬亦要夢醒！

銀行被喻為「百業之母」，皆因銀行客戶廣泛、而貸款需求旺盛，意味經濟活動興旺，故向被視為經濟景氣的一個重要指標。

今年以來，美國的高息環境持續，美元相對強勢，令一眾非美元貨幣匯率貶值。同一時間，中美博弈不斷升級，兩者朝脫鈎方向發展，也意味外資因規避制裁而被迫減少跟中國做生意，而中國亦失去好多在境外集資及收購的機會。兩大經濟體如是，全球經濟活動大受影響，從近日港股中兩大環球銀行公布的業績均遜市場預期，引證全球經濟復甦不對辦，生意難做，重估壓力不利銀行股股價以至整體股市表現。銀行作為重磅板塊展望如是，試問股市前景能有多好？

隨着全球經濟產值收縮，銀行生意愈來愈難做。理論上，高息環境持續，將有利銀行的利息收入，但實際上這須良好景氣配合，若貸款需求疲弱，高息亦無助帶動銀行利息收入，而加大經濟衰退甚至蕭條風險，最終不良貸款甚至壞帳上升，銀行自然是輸家。見到先後有銀行因為內地房地產泡沫爆破，在內地銀行及房地產業的投資蒙損，就是例子。更何況，地產泡沫是這些年無限量化寬鬆的全球產物，也非中國獨有，只是中國是最先主動正視與化解問題。若然明年歐美經濟均未步入衰退，當地樓市和銀行業所面對的風險，顯然並未反映在目前的股市估值上。

此外，逾3年疫情過去，商業模式改變，更多活動在網絡進行，數碼化、智能化加速發展，加上虛擬銀行加入競爭，傳統靠零售業務起家的銀行得設法變革，引入更多新元素來提升競爭力，但也意味銀行面對的競爭不單止是來自同業，還得面對擁有技術及網絡優勢的科技巨企等跨行業競爭。另一重大挑戰乃國際地緣政治風險升溫，過去標榜「環球業務」是優勢，未來卻可能變成引來制裁風險的負累。

對於內地銀行業而言，與房地產及地方債相關的問題，噩夢才剛開始。至於歐美，美國經濟如「打腫臉扮肥仔」，增長並不穩固，高息貨幣政策也如一把雙刃劍架在經濟的脖子上；歐洲第三季企業活動加速萎縮，銀行在進一步收緊放貸條款，惡性循環拭目以待。

如是者，全球3大經濟體銀行業都處於極不穩定狀態，也說明全球經濟疫後復甦不可持續，往後的發展分別在於是長期近乎零的超低增長甚至落入負增長區域，抑或是來一次金融風暴插水式「瘦身」，再重構長期增長基礎。

隨着全球貿易由過去集中依賴、講求高效、技術共享、奉行全球化市場模式，到如今轉變為側重多元、講求安全，技術脫鈎、奉行區域化市場模式，全球銀行業的經營亦得進行適當的變革，以適應新全球化下的市場需求和金融動盪，也預示全球經濟復甦故事終要夢醒，更大的困境還在後頭。