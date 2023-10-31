拖了沒幾天，以色列發動了對加薩的地面進攻，要消滅哈馬斯，建立傀儡政權，最終霸佔這片土地，完成以色列猶太人的復仇復國大計。

日前，以色列總理內塔尼亞胡帶着國防部長、戰時內閣部長宣布，對哈馬斯戰爭已經從第一階段的大規模空襲進入地面進攻階段，聯合國的停火決議、全世界的停火呼籲、美國總統拜登的「勸說」，全都成了泡影，以色列站在了全世界、全人類的對立面。這場仗如果真的「不幸」讓以色列打贏了，消滅了哈馬斯，吞併了巴人的土地，幾十倍乃至逾百倍地屠戮報復，今後以色列還不知會兇狂到甚麼地步！人類文明會大倒退，國際秩序會大崩壞，聯合國可以關門大吉，或更名為「美以主宰世界聯合會」。

今次在以色列的驕橫兇狂面前，拜登「冇符」；在以色列和遍布世界特別是美國的猶太集團面前，拜登「有氣無力」。剛開始他不知道箇中厲害，還要「御駕親征」指導以色列，要這樣、要那樣，可以「進攻」，但不要「佔領」；可以「開戰」，但要計劃周全，不可操之過急，要考慮到美國在以色列和黎巴嫩有70萬名公民，要等美國在地中海、中東地區布置好強大軍力才可動手……這些「指導意見」，當然都是拜登為了美國利益，也是為了以色列好，放在過去，以色列沒有不聽的道理。

然而今非昔比，在以色列的強盛、自信、瘋狂、復仇火燄面前，拜登的嘮嘮叨叨十分婆媽。在內塔尼亞胡這幫戰爭狂人看來，進攻加薩、幹掉哈馬斯根本不用這麼麻煩，如果聽從「老人家」拜登的意見，整件事就會拖涼，就會喪失報仇雪恨、滅掉哈馬斯、佔領加薩奪其土地的大好機會。至於在以在黎的美國公民生命安危，內塔尼亞胡不會太當回事；至於拜登說的，要等美國排兵布陣做好準備再動手為好，以色列也不必太重視，以色列完全可以選擇先打起來再說，它吃準了先打起來更能讓美國盡快援助到位也。