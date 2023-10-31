法國總統馬克龍曾形容北約已經腦死亡，其實聯合國也不遑多讓，起碼它已起不到維護和平的作用。以色列對加薩地帶的轟炸不斷升級，坦克地面部隊曾在深夜進入加薩「小試牛刀」，人道危機愈演愈烈。經過多次停火議案未能在安理會通過之後，日前大會終於大比數通過停火議案，可惜議案並無約束力，以色列堅拒接受，還直斥這是聯合國和人類最黑暗的一天！黑白顛倒，莫此為甚！

聯合國在二戰後成立，旨在維持國際和平與安全。五大常任理事國各擁一票否決權，結果往往因為政治立場不同，為反而反，令議案無法過關。單是由巴西提出的加薩停火、即時進行人道救援議案，便被美國一票否決，凸顯聯合國根本無力調解加薩危機。而美國2003年為了攻佔伊拉克，時任國務卿鮑威爾不惜在聯合國安理會上拿出一瓶「洗衣粉」，指為大殺傷力武器，更使這個機構淪為美國予取予求的工具。

說回今次大會通過的停火議案，121票贊成、44票棄權、14票反對，可謂壓倒性通過。事實上，美國傳統盟友如英、德、意均投棄權票，法國更贊成，反映停火已是國際最大共識。

但以色列有美國撐腰，愈殺愈瘋狂，甚至連約旦河西岸、由巴解政府執政的地區，一樣受到以軍攻擊，一樣有平民被殺害。這些人與哈馬斯絕對無關，以色列卻一樣照殺可也，可見內塔尼亞胡極右政權已陷入完全失控狀態，「人形動物」在他眼中毫無價值必須要死，而美國更起了助紂為虐之效。

更不必說，聯合國秘書長因為說出同情巴勒斯坦的話，即被以國狂罵，要求他下台，更拒向聯合國官員發出簽證，惡得不得了。聯合國已然失效，巴勒斯坦人的希望在哪裏？