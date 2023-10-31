美國文學組織「美國筆會」發表報告指，中國著名軍事著作《孫子兵法》竟被列為美國監獄系統的禁書。組織批評審查制度被濫用，強烈建議終止所有監獄圖書審查制度。雖然美國的審查制度尤其是涉及中國的，必然是亂來一通，雙重標準更是鑿於額頭，但各界實在錯怪獄方了。

上述報告指安全和色情內容是書籍被監獄禁止的最常見原因，惟被禁書單尚有女星回憶錄、教人繪畫等書籍，可見被禁準則不易拿捏。密歇根州懲教部門發言人稱，新的審查委員會正重新考慮上述兩項標準。此番回應根本是虛應，若真有意識時刻警惕自己勿黐筋，也不會鬧出將《孫子兵法》列作囚犯禁讀之書，如此讓美國軍方尷尬的事情。

須知道，《孫子兵法》乃美國高級軍校的必修書目，西點軍校有專門教授，書中思想甚至已被融會到陸軍和海軍陸戰隊的作戰指引中。美英部隊攻打伊拉克的聯軍總司令弗蘭克斯將軍就經常引用書中內容；英國著名戰略家、史學家李德哈特亦對這部著於約公元前500年、最早研究戰爭與和平問題的神作推崇備至。誰將此列為禁書，真不知如何就「美軍研習禁書」妥善解畫了。

之不過，密歇根州懲教部門眼見美國捧着一部《孫子兵法》，再恃着西方人體格比東方人強壯，在過去一段時間裏不但西風壓倒東風，更勝過沒鑽研此書的一眾西方列強，成功當上世界霸主。獄方為方便管理，杜絕有人「多算勝，少算不勝」，突破監獄封鎖，只好出此下策。觀乎將女星回憶錄、繪畫工具書列禁，前者為免挑起囚犯逃獄之欲，後者要令人無法掌握繪畫技巧，不能有效畫出監獄平面圖，無法像書名般「簡單幾步創造驚人藝術」。不知上述詭辯能否為民主大國挽回一點面子？