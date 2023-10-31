由歐美主要大國再加上日本組成的七國集團，日前舉行貿易部長會議後發表聯合聲明，聲言對不當貿易限制等經濟脅迫手段蔓延表示憂慮，並指將與可信賴的夥伴國家構建強韌的供應鏈等等。雖然這份長達10頁的聯合聲明沒有點名道姓，但輿論普遍都指向了中國。

所謂經濟脅迫，在國際政治上是指一國利用經濟力量如制裁、出口管制、投資限制等去影響他國的行為。所以從本質上來說，經濟脅迫手段只有大國才能做得到。美國在這方面可說是專家，為了維護自身霸權地位，華府多年來一直頻繁地利用經濟工具打壓、干涉他國的內部事務，例如通過一系列法案，意圖改變古巴、伊朗等國的國內政策。

近年中國崛起，成為美國最主要的競爭對手，美國於是向中國發起貿易戰，頻頻以國家安全為由，阻止中國企業投資進入本國關鍵領域，以及運用301條款對中國進行各種制裁。與此同時，美國又與一些盟國操縱輿論，指摘北京針對西方不正當行為的合理反擊是經濟脅迫，然後以此為由對中國實施經貿反制措施。這種做法是典型的混淆視聽、賊喊捉賊。

坦白說，將經濟力量武器化，作為爭奪世界主導權的手段，是各大國慣常的做法。西方國家若在以前指摘美國，現在批評中國尚說得過去。如今歐美對美國以往的行徑隻字不提，卻一味質疑中國，這就是雙重標準，對北京當局非常不公平。

你可批評大國採取經濟脅迫的手段不符正義，但這又涉及是哪個國家先發起的問題。在以前，西方國家一直運用自己的權力推行經濟脅迫手段，不斷欺負發展中國家。誰是搞經濟脅迫的慣犯？歷史是最好的證明。大家要怪，應該先怪西方國家。