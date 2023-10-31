甚麼叫「心中有民」？其實並不高深，就係要便民利民，即所謂「親民有真感情、愛民有真措施、利民有真成效」。呢，港府咁多個部門，個個嘴上都話誠心為市民服務，之不過，若然政策上口水多過茶，堅離地，口惠而實不至，唔係「有交易，靠實力」，咁到頭來就係水草綁豆腐，不堪提！

呢，以老朽觀察，政府部門中，真稱得上係「真金唔怕洪爐火，石獅子唔怕雨來淋」嘅，老朽會推舉入境事務處。冇嘢㗎，就係佢哋夠務實，利民有真成效，急民所急。呢嗱，隨着社會全面復常，好多嘢要因應時勢，《東呼即應》為民發聲促取消「黑碼」，明天全線口岸將免掃「黑碼」喇，老朽亦已整裝待發，準備去深圳水療唱K！

閒話表過，講番入境處有乜嘢利民便民措施。嗱！因應身處內地、海外嘅市民陸續回港換證，加上政府推出搶人才及輸入外勞措施，令辦理身份證需求變得殷切。據悉，「全民換證」計劃下仍有約39萬人未換領新證，有鑑於此，入境事務處尋日宣布，位於觀塘嘅增設臨時人事登記辦事處，明天起啟用，連同餘下人事登記辦理處，預料每周合共最多可處理約2.5萬宗身份證申請，較疫情前升1.5倍，整體可處理量亦較現時約1.8萬宗升約40%，市民可於今日零時零分起，登入相關網站進行預約。

助理首席入境事務主任（人事登記）王嘉怡指出，使用簽證入境嘅申請人，即使未持有身份證，已可以合法地上班上學；至於新來港人士如有合理辯解，例如預約額滿而未能喺30日內申請，處方會酌情處理。阿哥，呢啲咪叫「去民之患，如除腹心之疾」！過去入境處推出唔少利民便民嘅善策，佢哋真心體察民情，難怪推行時少見甩漏而廣獲好評。