世界視線：美以反恐俱陰謀　製造仇恨嘗惡果

哈馬斯10月7日的襲擊，震驚以色列及全世界，以色列內塔尼亞胡政權更把事件比擬是跟2001年的911恐怖襲擊一樣，都是伊斯蘭恐怖主義犯下的最大罪惡，以政府及軍方深信就像美政府當時要全力及全面打擊恐怖主義，策劃殺死拉登一樣，要處決哈馬斯的領導人及其黨羽。

不過，無論拜登陣營及美國自由派都提出警告，小布殊當年面對911犯下了兩大嚴重錯誤，就是在反恐方面過於殘酷，結果造成濫殺平民百姓，也使美國財政及聲譽蒙上巨大損耗，另外是大力壓縮了美國本土的社會自由，當然結果也結束了共和黨的執政。同樣道理，以色列歇斯底里的反恐會使以色列執政極右政府付出不可承受的經濟代價及被國際孤立及譴責，國內好戰與反戰力量的衝突會激化，導致現政府會下台。

美國經歷911後，華府為了反恐及消滅拉登與塔利班，入侵殘害了伊拉克及阿富汗，也使美國花上數萬億美元軍費，單在阿富汗就花費了兩萬億美元，但最後不但在阿富汗被迫撤軍，連美軍基地在伊拉克也受襲。如今以色列為了反恐而違背人道主義殺害加薩人民，不但要面對哈馬斯，還有伊朗政府支持下的黎巴嫩真主黨、伊拉克及也門胡塞什葉派的軍事力量的參與，連約旦河西岸的巴勒斯坦政府、約旦，埃及和土耳其都不會善罷甘休，以色列大可能會遭受比美國反恐更大的挫敗。

美或以政府的反恐，都是過去霸權主義政策失敗的惡果，今天伊斯蘭恐怖及極端主義廣泛在中西非、利比亞、敍利亞北部、黎巴嫩，巴勒斯坦地區及巴基斯坦西部存在，正是過去美國及以色列行使霸權主義，對這些國家造成屠殺和殘害所形成的反抗力量。就如今次若以色列極右政府還是堅持要轟炸及入侵，它還是無法清剿哈馬斯，反而是會因為濫殺無辜而釀成巴勒斯坦及阿拉伯世界對以色列懷有更大仇恨。

恐怖及政治極端主義的存在是美國聯同西方國家及以色列政府的陰謀，它們正正在不同地區之內激發不同政治勢力的鬥爭，從中可加強操控及得利。就如以色列一直控制加薩而形成哈馬斯這反抗力量，和約旦河西岸巴政府對立，使以色列周旋兩者之間而不提巴勒斯坦建國與以色列和平共存。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻