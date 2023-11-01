正論：黑碼正式取消　香港留客更難

千呼萬喚之下，港人出入境內地必須出示「黑碼」的安排，於今日凌晨零時起取消。此舉令兩地過關更加便捷，勢必進一步吸引港人北上消費。可以看見，過去嫌手續麻煩的市民，以及不熟悉網上操作的長者，如今問題一掃而空，紛紛表示有意在短期內北上。難為高官一副大安旨意的模樣，對本港疲弱的市道絲毫沒有危機感，尸位素餐，莫此為甚！

自今年初中港全面通關後，內地規定出入境的港人必須出示俗稱黑碼的健康申明卡。本報過去已多次反映，此舉廢時失事，刁難長者。事實上，內地口岸過去曾因為北上人潮太多，因時制宜採取「人性化便利措施」，即前往深圳方向人士不用掃碼，反映黑碼幾近形同虛設。何況疫情早成過去式，保留黑碼只是形式主義，如今內地當局從善如流取消黑碼，誠為一大德政。

但正如錢幣有正反兩面，此舉有助港人過關和中港交流的同時，本已「群情洶湧」的北上消費肯定更加熾烈，對本港零售餐飲市道肯定會造成更大打擊。香港餐飲聯業協會會長黃家和便指出，憂慮北上消費成為常態，令本港失去競爭力。與疫情前相比，以往10月份屬餐飲業旺季，生意額可達100億元，惟今年重陽節生意額下跌近一成，預計只得80至90億元；直指政府推行的「夜經濟」措施未見成效，加上本地餐飲業經營困難，租金高、成本高、人手不足皆直接影響服務和食物質素，更難同內地競爭。

數字最能說明問題。入境處數據顯示，重陽節一連3日假期，本港共有86.1萬人次北上，來港內地旅客僅25.2萬人次，北上港人較內地訪港旅客人次多近61萬，即逾2.4倍，比中秋節假期的差距更顯著。更不必說，深圳政府積極出招「撳住」港府來打，早前公布21項促進消費措施，當中便包括打造全市10個以上「港人旅遊消費服務示範街區」、向香港旅客派發消費券等。結果風水輪流轉，過去是香港人嫌內地旅客太多，塞爆街道，現在則是深圳人嫌港客太多，連等枱吃飯也大排長龍。此消彼長，已有港人表明要即時預約補辦回鄉證北上吃喝玩樂，反映取消黑碼後，深圳進一步「吸客」的冰山一角。

難為文化體育及旅遊局局長楊潤雄無視危機，大言不慚認為取消黑碼不會吸引大量港人北上，究竟底氣從何而來？難道入境處的數據是假的嗎？更可笑的是，他信誓旦旦聲稱要做好接待郵輪旅客和會展業旅客，彷彿忘記了當日啟德郵輪碼頭塞滿怨聲載道的旅客，他本人即時諉過管理公司，完全不想負起郵輪碼頭交通配套欠奉、怠慢旅客、影衰香港的責任。

很明顯，目前香港由旅遊業到餐飲業再到零售業均陷入困局，成本過高和人手不足令業界難以與深圳競爭，何況內地服務水平不斷提升，港人北上消費潮流已不可能逆轉。高官一味胡混度日、光說不練，完全無視香港優勢不再。既然連留客都做不到，還談何做好旅業搶客？