以色列強攻加薩地帶，巴勒斯坦人死傷枕藉，直至本文執筆時，已造成超過8,300人死亡，其中不少是少年及兒童。早前西方媒體訪問一位加薩少年，問他長大後打算做甚麼工作，對方說：「處身這樣的環境，能夠長大再說吧。」話音剛落，幾天後該少年就不幸被炸死了。

今日的加薩人民，正面臨一場大屠殺。依照以色列人的盤算，只要將巴勒斯坦人殺到驚、殺到怕，日後就沒有人再敢支持哈馬斯組織，即使該組織再試圖襲擊以國，巴勒斯坦民眾可能也會主動揭發、檢舉。

當年日本軍人在南京開展大屠殺，雖然性質跟今日的以軍不盡相同，但兩者的想法大抵相近。日軍滿以為將南京百姓殺個清光，其他城市的中國人就不敢再抵抗；現在的以軍則認為，只要把加薩炸得屍橫遍野，日後巴勒斯坦人就會俯首帖耳，願意當順民。

事實證明，日軍的如意算盤打錯了，今日以軍的威嚇戰略，看來也是注定失效。所謂「民不畏死，奈何以死懼之？」抗戰時期的中國人，沒有因為南京、上海的失利而退縮，你殺得了一個中國人，殺不了千千萬萬個，最繁華的城市淪陷了，我們就退入重慶山區，厲兵秣馬，再圖反擊。

巴勒斯坦人不會比中國人軟弱，以色列軍的鐵蹄，不可能將他們嚇倒。筆者仍然堅信，在上帝的殿堂深處，藏着一本功過簿，任何一個人或一個國家，但凡種下惡因，必然會招來惡果。哈馬斯主動向以國施襲，如今固然正受到懲罰；日本侵華犯下罪障無數，後來便招致原子彈的襲擊。因緣果報斑斑可考，鑑往知來，以色列人，你們當真不害怕嗎？