美國華盛頓州參議員Stephen J Wilson，上月攜帶一支左輪手槍到港，被控無牌管有槍械罪。控辯雙方最終同意以簽保守行為方式處理，裁判官批准被告以2,000港元簽保守行為24個月，手槍充公。香港何止是個「大刀會」，而且還極之「槍盛」。

帶槍訪港是甚麼玩法？堂堂民主大國參議員不是連吩咐助理查找甚麼人方有資格在香港合法擁槍，這麼簡單的工作也不會吧？抑或美國政棍整慣姿勢，向來喜對香港人權狀況說三道四，又愛對《港區國安法》肆意抹黑，就自以為已經充分了解香港，於是將美國擁槍權那一套直接搬到香港，一柄左輪伴身旁？

當然，作為香港心臟地帶的中環，去年6月驚爆涉及南亞兵團的劈友爭地盤開槍案件，執法單位遲遲未起回那柄開過的槍與那位開槍的人。有沒有洋人對香港存有治安不靖的印象，於是思考若然來港該怎麼做才能自保？萬一在蘭桂坊飲酒作樂，遇上南亞治安毒瘤打劫，該怎麼嚇退對方呢？難道叫嚷：「我將會建議把你列入美國新一輪的制裁名單」？

參議員帶槍訪港事件，正如裁判官關注到案中被告為何可以帶槍自美國波特蘭機場出境，再經三藩市抵港。控方說沒有相關證據，辯方亦指不知箇中原因。撇開當中究竟有何內情，單是美國機場是否出現了保安漏洞，已很值得深入調查。

要知道以巴新一輪衝突，美國多地爆發反以色列示威。美國機場的保安系統若儼如無掩雞籠，如果有手槍可以從波特蘭去到三藩市，甚至成功越境，成為國際線航班上的乘客一分子，國內線航點更多、班次更密，情況令人擔心。皆因有沒有激進人士計劃以劫機，甚至撞向地面建築物的方式，來宣示其對美國撐腰以國的不滿，誰說得準？