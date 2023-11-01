近來中美政府各層級互動頻繁，兩國關係似乎有止跌回穩迹象。不過雙方在軍事領域依然是暗潮洶湧。翻查資料，兩國今年年中至今已發生多次軍事衝突，包括一架中國飛機在南海上空與一架美國偵察機差點相撞，以及一艘中國軍艦在台灣海峽幾乎與一艘美國驅逐艦相撞。日前，又有一架中國戰機在南海攔截一架美國轟炸機時，雙方相距不到3米，險釀事故。

美國過去幾年力推印太戰略，不斷增加在台海和南海的軍事活動，造成中美機艦經常相遇險撞。美軍對此聲言在公海和國際上空的軍事活動並無違反國際法；解放軍則批評美軍跑到中國家門口來挑釁滋事。姑且不討論哪一方對錯，反正大家各有各說，然後在有關海域空域的鬥爭愈演愈烈。

然而近日發生的事件確實揭露了南海和台海軍事形勢的脆弱性。一旦中美某一方的飛機被意外擊落或船隻被毀，隨時爆發雙方都不希望出現的衝突。國家主席習近平和美國總統拜登本月很大機會在亞太經合組織峰會會面。兩國作為全球最有影響力的大國，應負責任地就這個問題展開認真討論。

說起來，中美在2001年也出現過軍事危機。當年發生撞機事件後，兩國關係驟然緊張。但中國國力弱小，不願生事；美國則因為軍機和機組人員被中方扣留，只能被迫忍讓。雙方在一番外交拉鋸後，終於和平解決了這場風波。現在兩國軍事實力逐漸接近，各自讓步的空間愈來愈小，早晚會發生比12年前更嚴重的軍事衝突。

在可見的短期內，要求中美在軍事上互相退讓並不現實。雙方可以做的或許是改善軍方溝通機制，防止危機演變成戰爭。畢竟一次簡單的誤判，都有可能將兩國拖入一場彼此都不願看到的戰爭。