賴清德最近壓力顯然愈來愈大，導致公開發言也愈來愈荒腔走板、不知所云。最新的力作，就是宣稱如果問魔鏡誰最不希望民進黨繼續執政，或是誰最希望藍白合？答案一定是中國共產黨。賴清德的用意當然又是「抗中保台」那一套，希望藉由影射中共介入台灣大選來導引選民支持民進黨。但問題來了，最厭惡民進黨繼續執政的，明明就是台灣多數選民！而最希望藍白合的，正是台灣超過六成的民意！賴清德刻意歪曲，只是顯示了他的焦慮與緊張，因為他深知只要藍白合作，他就會輸掉這場選舉。

可笑的是，賴清德甚麼理由不好扯，卻去扯「白雪公主」童話故事，全世界的人都知道，沒事喜歡問魔鏡的人是誰？不正是那位嫉妒繼女美貌，一肚子壞水的惡王后嗎？賴清德引用這個典故，自比為惡王后？是在告訴大家在藍白合壓力下，他一定要出到「毒蘋果」這招才有機會獲勝？

更糟糕的是，賴清德顯然對這個童話結局並不熟悉；一般人或許對白雪公主故事結局的印象，都停留在王子與公主過着幸福快樂的生活就結束了。然而正版的結局，惡王后下場卻十分悲慘，是被迫穿着燒得火紅的鐵鞋，跳舞直到死去。這難道會是賴清德最終選情的一語成讖嗎？

21世紀的今天，我們當然不希望有任何人遭受這種不人道對待，台灣人所以期待政黨輪替，也不過是希冀兩岸能夠不要火車對撞，大家能夠平心靜氣坐下來談。而這7年多被民進黨遮掩隱藏的真相能重見天日，不要等着子孫再燒給我們罷了。台灣人只想和白雪公主與王子一樣過幸福快樂的生活，而拚命阻撓的就是民進黨這個惡王后。期望選情最後也能跟童話一般，有個完美的結局。