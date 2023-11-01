以色列總理內塔尼亞胡上月28日宣布，與巴勒斯坦武裝組織嘅戰爭已進入第二階段，形容係一場漫長、艱難嘅第二次獨立戰爭，但以色列會取勝。內塔尼亞胡至今未為哈馬斯成功突襲以色列承擔責任，反而推給安全部門而遭到猛烈抨擊；也不知是否為了「遮醜」，乃將前所未有嘅轟炸升級，毫不顧及有損人道主義。

以軍擴大加薩地面行動，將增加面對真主黨開闢第二戰線嘅風險，有論者指以國須做好承受「前所未見嘅破壞規模」心理準備，並可能把美國捲進來。事實上，自以軍擴大地面行動後，阿拉伯國家紛紛表態批評，沙特阿拉伯外交部聲明「譴責以色列任何威脅巴勒斯坦平民性命的地面行動」，警告以方如繼續公然不當地違反國際法，壓迫「巴人兄弟」將會十分危險。以軍要全面摧毀哈馬斯喺加薩嘅軍事實力，老朽已多番分析並不容易，而今趟戰爭規模和時間，應遠超2005年以來4次加薩主要戰爭，因當中最長一次也只是歷時7周。如今以軍指「次階段戰爭只是開始」，內塔尼亞胡甚至提醒往後行動將會「漫長且艱辛」，形容係「存亡考驗」！

加薩地帶衞生部日前表示，自上月7日爆發新一輪衝突以來，加薩地帶累計超過8,000人死亡。包括3,342名兒童、2,062名婦女、460名長者。如今加薩喺以軍狂轟濫炸後，預計死亡人數必繼續飆升！巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯直指以色列只得一個目標，就係驅逐巴勒斯坦人，令1948年中東戰爭前後，巴人流離失所嘅「災難日」重演。對於國際輿論指控以色列殺害平民係犯下戰爭罪行，內塔尼亞胡正殺得性起，邊會聽得入耳，那管加薩是否人間煉獄、生靈塗炭！老朽但知古人教訓，凡事不可去到太盡，所謂「不涸澤而漁，不焚林而獵」也。