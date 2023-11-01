今年8月，部分特區高官忽發奇想，揚言要大搞夜經濟。筆者當時已指出，香港在疫情後經濟反彈乏力，消費意欲薄弱，除了因為息口高企及內地增長放緩等外圍因素，另一重要原因是本地樓股雙市表現一蹶不振，成交價量齊跌，導致許多市民及商家荷包縮水，形成滾雪球式的負財富效應。政府與其大費周章妄想搞旺夜市，不如致力集中搞活樓市股市，無論是從經濟效益或博取市民掌聲的角度，都肯定比亂搞甚麼「夜繽紛」來得簡單直接。

搞活樓市的方法很簡單，就是無招勝有招，撤銷已實施逾10年、俗稱「辣招」的樓市需求管理措施，降低買賣雙方的交易成本，同時刺激供應與需求，樓市自然活起來。然而，其家族以投資物業見稱的財政司司長，卻好像最不懂經濟和市場，在今年初發表的預算案仍死撐不會「撤辣」。不懂經濟的特首反而肯聽意見，在施政報告公布前已預告會調整樓市措施，令一眾市場人士與小業主充滿憧憬。

結果報告公布是「減辣」而非「撤辣」，其中針對短炒行為的額外印花稅，管制期由3年縮短至兩年，看似已有很大進步。但眾所周知，香港的住宅樓市供求已出現根本性轉變，樓價在未來幾年估計跌多升少，短線炒家早已絕迹，兩年管制期只會增加用家因特殊情況而急需賣樓套現的負擔和風險，令他們不敢入市。再者，在最近兩年內買樓的市民若要沽貨，相信九成都要蝕讓，稅款只會令他們蝕得多，實應全面撤銷。

至於買家印花稅和新住宅印花稅（即雙倍印花稅），報告宣布會將稅率減半，以減輕市民多買一個物業及非香港永久居民置業的負擔，但始終仍存在價格差異。樓價存在下跌風險，買家自然慳得就慳，「甩名」、「借人頭」買樓等行為仍會出現。至於外來人才的買家印花稅由「先徵後退」改為「先免後徵」，概念正確，但執行起來卻問題多多，又不知要虛耗多少行政及法律費用，來防止濫用和「走數」。倒不如直接取消向高端外來人才徵收額外稅款，以增加他們來港發展和投資的吸引力。

除了上述理由，「撤辣」與「減辣」的最大分別，在於前者可令市場消除所有不明朗因素，以後大家買樓賣樓，只需看市場供求與個人實力；後者則仍然留有一條尾巴，有意置業人士一方面要擔心樓價愈賣愈平，一方面要顧及政府會否過一兩年，甚至幾個月就再度「減辣」，影響他們的入市決定。而且可以肯定，到來年預算案及施政報告的諮詢期，各方人士又會向政府施壓要求「撤辣」。周而復始，無日無之，在市場心理及政治上都相當不智。

相對樓市措施，施政報告的股市措施更乏善足陳。股票交易印花稅只是還原而非大減，對現已重傷危殆，需要落重藥打強心針急救的港股市場，減稅連止痛的作用都談不上。篇幅有限，有機會再談。