娛圈單打：又一女神脫無 有腦不愁前途

網民最愛女神孫慧雪，忽然無預警宣布離開效力18年的TVB，成為又一「脫無者」！阿雪雖然大嘆不捨，又感謝合作過的台前幕後人員，但認為係時候有新發展。網民紛紛支持阿雪決定，一來東家唔打打西家，二來做網紅隨時發過做藝人，連苑瓊丹都話息影，全身投入做直播帶貨就知啦！

阿雪嫁作人婦後誕下兩子，老公係批發商富二代，根本不愁生活，離開大台對女神來說毫無損失。大家有眼見，呢18年來阿雪並無受到重用，由行行企企甚至做死屍，到成為綜藝節目「禮物女郎」布景板，始終未能擔正演戲，別說同女一無緣，直情連女二、女三都稱不上。

之所以贏得知名度，全靠阿雪自己努力廣結善緣，加上樣貌甜美，不吝「派福利」大騷玲瓏浮凸好身材，先至長做長有。食腦的她，這些年推出過數本寫真，全部大賣，更讓她躋身女神之列。難得婚後並無「封胸」，產後身材更無走樣，獲封「童顏天花板」，實至名歸。

阿雪暫未透露未來大計，但女神不嬲瓣數多多，未來肯定繼續在大小螢幕及網上發功，話唔定好快喺隔籬台見到女神蹤影。早前她自爆產後食自己胎盤調補，成為一時熱話，可見女神深諳製造話題的娛樂圈生存之道。

話時話，大台今年流失超多女藝人，作為觀眾當然覺得可惜，但同時反映，今時今日早就沒有一台獨大，藝人出路更多，毋須被綁死；而大台亦勝在補充新血能力強勁，每年選美和藝訓班都有年輕貌美的囡囡加入。所謂女死女還在，大家不妨睇吓未來邊位美女彈起！