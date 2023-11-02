正論：粵車南下成大勢　交通配套要仔細

隨着中港不斷融合，港車北上、粵車南下已是大勢所趨。港車北上自今年7‧1推出以來大受歡迎，僅重陽節長周末期間，便錄得單日4,200架次的最高紀錄。既然港車可以北上，粵車當然也應對等南下，港府計劃明年起分兩階段落實粵車南下，最終實現內地居民自駕來港。問題是，香港地小人稠，街道狹窄，人車爭路、離奇交通意外無日無之，一旦交通配套規劃不足，粵車南下恐加劇本港交通亂象。

運輸及物流局局長林世雄指出，正積極與內地商討粵車南下，首階段是當港珠澳大橋人工島大型自動化停車場項目完工後，可供廣東省旅客南下泊車再轉機前往外地，或利用港珠澳大橋口岸進入香港；第二階段則是全面開放內地旅客自駕來港。據了解，機管局正在大橋香港口岸人工島發展兩個自動化停車場，預計2024年落成；港府亦正與內地積極探討整體實際方案，強調會考慮多方面細節如配額、範圍等，同時亦會顧及香港地區和道路承載力。

事實上，港車北上、粵車南下計劃並非始自今日，前朝林鄭政府便曾經指出，興建港珠澳大橋之初，已計劃讓港車北上，但當時聲稱不存在對等安排，皆因香港地方細，道路不夠闊，如讓粵車南下恐帶來許多問題。但隨着政府換屆，中港兩地融合程度與日俱增，抗拒粵車南下不合潮流，現屆政府向廣東省旅客打開自駕之門，不足為奇。但本港道路承載量長久沒有顯著增加，加上本港私家車數量本身已很多，能否負荷粵車南下，實屬疑問。

數字顯示，2010年至2020年的10年間，本港領牌私家車數量由41萬多輛激增至57萬多輛，增幅接近四成；單是今年上半年新登記私家車總數便達到二萬多輛，較去年同期大升近五成。香港只是彈丸之地，跟廣東省地大物博完全無法可比，這也是港車北上容易、粵車南下需小心規劃的最大原因。必須指出，近年雖陸續有大型基建落成，但市區塞車情況依然未見改善，尤其東隧和紅隧於繁忙時段例必大排長龍，分流後也未見起色。何況泊位嚴重不足，違泊情況區區皆是，粵車南下落實後，如何大幅增加市區和旅遊區泊位，便足以令人頭痛。

另一值得關注的問題是，中港駕車習慣和交通條例各有不同，僅左右軚問題便需時適應。現時本港交通意外之多，早就令人膽戰心驚，粗心大意的司機不是離奇自炒就是橫衝直撞，失控剷上行人路以至撞入店舖、撞斃途人也是時有發生。更不必說，土瓜灣等舊區因為旅行團客眾多，人車爭路屢見不鮮，過去不時有途人被旅遊巴撞死。一旦粵車南下數量過多，會否令交通意外大增，不能不令人擔心。

說到底，港府推行政策往往思慮不周，配套欠奉。單是一個啟德郵輪碼頭，啟用10年，依然搞不好接駁交通配套。廣東省旅客人數比一艘郵輪多得多，自駕遊若在未有成熟配套支持下貿然推行，隨時只會弄巧成拙，適得其反。