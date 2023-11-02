產評：土地收入陷斷裂　政府財赤如何滅

港府一直未有接受市場各方意見，全面為樓市「撤辣」，眼見第三季香港樓價加速下滑，才勉為其難在施政報告宣布有限度「減辣」。基本上，市場對樓市的悲觀展望已進一步確立，從最新再有官地拍賣流標可見，發展商參與意欲低迷、出價審慎，但港府不接受低價賣地，寧願流標。面對本年度港府財赤可能較預告高逾倍，財金官員仍大安旨意，指財政儲備足夠支持香港經濟「挺過去」，毋須執着某一年的盈赤云云，將《基本法》列明政府財政要量入為出、力求收支平衡的理財原則拋諸腦後。負責管理財政官員如此輕率，最怕是儲備花盡，危及港元聯繫匯率穩定，變相為經濟埋下深水大炸彈！

是次流標的東涌住宅地皮，已是今年來第五幅流標的地塊，反映結果非關地點、地皮規模等因素，而是地產界對後市展望極審慎，或縮減投資不投地，或僅願出超低價入標，但港府見跌市不肯平賣土地，結果自然無法成交。這樣下去，發展商變相暫停新增土地儲備，而港府的土地收入亦難如預期。對於依賴印花稅和土地收入的政府財政而言，股樓如此不振，政府財赤問題只怕難用兩、三年時間解決。

事實上，本季港府僅出售一幅預計可興建110個住宅單位的離島土地，創推地12年來季度新低，而商業土地更一幅也不賣。幾可肯定，本財年港府將無法實現來自土地的850億元預算收入，股市又「半生不死」，股票印花稅都難寄厚望，是典型的「行路打倒褪」走衰運格局。手頭財政資源不足，經濟景氣一沉不起，但推動新產業發展、增建房屋，樣樣成本都有加無減，財金官員憑甚麼叫港人相信香港財政實力仍充足，怎不擔心短期財政波動會變成常態？

本財年首6個月，港府財赤已達1,777億元，若撇除發行綠色債券所籌集約466億元，實際財赤逾2,200億元，財政儲備降至6,571億元，僅夠應付約10個月開支。港府仍淡定等下半財年的薪俸稅及利得稅收入回籠，問題是本財年派發的個人報稅表減少數萬份，企業利潤倒退也意味應繳利得稅減少。

香港人口老化、公共開支增加，且港府更大興土木，增加基建，在在需財。雖然在新經濟發展下，港府得設法改變依賴土地收入的問題，但不等於要一刀切，陷香港於危厄之中。若未來數年港府無法切實有效開源，財政勢將陷結構性赤字，利息高企，財赤惡化下信用下降，意味發債成本上升，惹來國際金融大鱷「趁病攞命」出手狙擊港元聯繫匯率的風險亦會上升。

想學人瀟灑不靠土地收入支持政府財政，卻沒有改革稅種，構建較多元平衡的收入基礎。港府是要放任樓市下行不管，往後出問題不單止是財赤難滅，更甚是連基本公共財政都難維持，最終還是要打納稅人主意，但地產不振，足以拖累百業蕭條，私營景氣難復原，冇錢搵，有資格交稅的港人和企業只會愈來愈少。港府水浸眼眉不知驚，偏要走進掘頭巷，難道一地興衰，真有定數乎？