世界視線：歷史在中東重複　以巴之戰難突破

把以巴衝突在歷史地理上放大來看，核心地區是中東，所謂肥沃的月牙地區（Fertile Crescent），亦即是東部地中海，中世紀西歐十字軍東征與阿拉伯人爭奪的海岸地區，歷史上連接富裕的亞洲，與在羅馬帝國瓦解後長期野蠻貧窮的歐洲。即使歐洲從奴隸貿易和對美洲老古王國的侵略致富後，這裏仍是歐洲走往亞洲的連接之地。

葡萄牙打敗了鄂圖曼帝國的海軍之後，西歐各國蜂擁而至印度洋，爭奪絲綢之路（還有茶葉、瓷器、香料）的貿易財富。英國獨霸海上之後，在北方要阻俄羅斯出黑海，故此有克里米亞的劇戰；在南方要攔截俄羅斯循伊朗入印度洋，因而有在阿富汗的多場戰爭。美國繼承英國霸權後，同樣與俄羅斯為敵。烏克蘭戰爭實際是克里米亞戰爭的現代版，阿富汗爭奪戰仍然是19世紀俄英之爭的延續。但美國敗於阿富汗、伊朗宗教革命，卻打破了中近東的歷史政治平衡。

作為西歐十字軍東征的基督教耶路撒冷王國後繼者的以色列，卻與十字軍東征不同，前者是為了絲綢之路的財富，故可以把同屬基督教的君士坦丁堡攻破，為的是該城千年積累的財富。以色列是猶太教，不是基督教，耶穌當年亦是進行宗教革命，否定猶太舊約部落神的宗教與政體。可惜英、法、美之助建以色列國，可能出自經濟與地緣政治利益，卻忘記耶穌的革命，讓以色列按舊約部族主義方法建國，造成其後以國擴張，與當地巴勒斯坦和周邊地區阿拉伯人的長年衝突。這應是代表西歐利益的英、法、美最大的歷史錯誤。

伊朗革命，是重建伊朗與伊斯蘭教千年的中東政治格局；沙特阿拉伯的冒起，是挾聖城而希望重組阿拉伯帝國的版圖；土耳其則是要重振鄂圖曼帝國突厥族的勢力。3個歷史悠久的帝國體系，不容以色列擴展。也如十字軍東征時代，和平共處一起分享貿易不成，便是宗教之戰、種族之戰。十字軍全軍滅亡，要到英法帝國主義、殖民主義時代才返回中東。

今天，伊朗、沙特阿拉伯、土耳其都志在復興，英、法、美外強中乾，正走上衰敗之路，烏克蘭戰爭奪不回克里米亞，加薩開啟的中東之爭也難以勝利（以色列圍困加薩，實際亦是自困）。

從大歷史、大地理的角度看，趨勢似已確定。

研究所所長 陳文鴻