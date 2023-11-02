一個國家經年地讓相當於全國全年GDP 1%的資金淨流出國外，應屬經濟奇迹。一方面，這個國家富裕，積累多，底子厚，經得起這樣巨大數額的資金淨外流。另一方面，這個國家的體制有問題，不單止在於金融管理體制，在政治、社會文化的制度亦應存在大的問題。不然，資金不會這樣年年的大量淨外流，政治政府不去干預，社會文化竟然贊同，或至少視若無睹。

這樣的國家，除了當今的中國，似乎沒有哪個國家有這樣的經濟能量。若在其他國家，早已破產，金融出現嚴重危機，政治與社會也會強烈反應，早已掀起了轟轟烈烈的改革以至革命了。

但即使今天的中國，也不可能承受這樣近似無止境的淨資金外流。猶如人體的血，總有限量，再下去必然失血而死。現代經濟勝在還可讓政府印刷鈔票，維持資金供應，亦不可能是無限的，除非如美國，用槍桿子支撐美元，強迫別國接受。

2018年中國資金淨流失，同時貿易收入等國際收支淨收益大跌至近於負數，危機嚴重，正是在這前後，中國政府收緊外匯出入，嚴格管制，引起部分外國企業與國人的不滿。政府沒說危機所在，但緊急措施推行，幾年形勢大變，淨外流資金還不少，貿易等淨收益已止跌回升，國際收支穩了。

但淨流出資金仍是體制的惡瘤，中國不能不改。唱了幾十年自由開放，鼓勵外資和國人在國內賺錢，然後調走海外。政府精英、社會精英不但鼓吹，更身體力行。合法的這樣做，不合法的更變本加厲。政治上先富起來成為主流，共同富裕被踩在腳下。幾十年的改革開放，中國富了，但平民百姓得了多少好處呢？

現有不少社會民生基本建設靠借貸而來，靠老百姓把今後幾十年收入作為貸款買樓的按揭。當人口老化，當幾十年的出口加工貿易再不如前可以賣勞力，當樓市泡沫穿破，地方政府的負債纍纍，再加上美國及西方趁機打擊，中國再不是遍地黃金的盛世日子。反而在美國海外，以前的政治精英、社會精英憑着帶走的千億萬億資金，正過着貴族的生活，指手畫腳地批評面對困難的中國。這樣的場景，留在中國的上上下下，不應深切的反思檢討，以扭正體制和政治社會文化的失誤，應對美西方今後還會更為嚴厲的挑戰、攻擊嗎？中國要實事求是地認真面對發展了。