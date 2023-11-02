美國挑釁中國主權、安全，打壓中國，導致中美軍事衝突的第一熱點是台海，第二熱點是南海。最近，美國對華軍事挑釁的動作升溫頻密，與外交上要緩和中美關係形成鮮明反向對比，也即外交上要緩和，軍事上要衝突、要加緊備戰。

按照美國的慣技，軍事上施壓是為了在外交上逼中國讓步，而使美國在緩和的形勢下得到更多的東西。這樣的伎倆，中南海早已識穿，一方面中方在北京、在華盛頓，可以和美國總統拜登、國家安全顧問沙利文、國務卿布林肯談「緩和」，談管控風險，談兩國元首見面；一方面也會在台海、南海調兵遣將，和美國的軍事壓力針鋒相對，堅決回擊山姆大叔的軍事挑釁。

最新消息指出，解放軍山東號航母編隊上周四穿越巴士海峽，抵達菲律賓海後，再有6艘中方軍艦進入同一海域，意味區內有至少11艘解放軍戰艦，以回應美方在菲律賓海域正在部署「雙航母」戰鬥群。與此同時，解放軍23架次軍機日前在台灣東南空域展開海空聯訓。

值得注意的是，菲律賓在美國支持下，這一陣子連續向中國軍事挑釁。日前，菲律賓一艘護衞艦未經中國政府批准，非法闖入黃岩島鄰近海域，中方對其喊話警告、攔阻管制。菲方則聲稱黃岩島屬於菲律賓，聲稱菲律賓軍方不會被中國海軍所阻嚇。菲方諸如此類對中方主權的侵犯和對中方叫板，在南海仁愛礁多次發生，菲律賓的反華舉動得到拜登的支持，搬出《美菲共同防禦條約》，威脅要和中國開戰，菲總統小馬可斯就更加瘋狂起來。

中國當然不會被拜登和小馬可斯的叫囂嚇退，恰恰相反，中方會在適當情況下好好教訓一下犯我主權、領土、領海的菲律賓，並做好和美國交手、打破《美菲共同防禦條約》的準備。中國部署了山東號航母為首的11艘解放軍戰艦，就是在警告美菲收手，停止挑釁，否則後果自負。