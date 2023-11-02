美國前副總統彭斯宣布退出競逐共和黨總統參選資格，他不忘呼籲國民選擇本性更好、能夠文明領導的人，被認為是對前總統特朗普放暗箭。不要天真了，特老頭底子之硬，連拜登陣營也感頭痛，何況綜觀美國，真的有能夠文明領導之人嗎？

彭斯知難而退，總勝過糾纏下去，據美國廣播公司公布共和黨參選人的民意調查顯示，特朗普的支持率高達56.9%，佛羅里達州州長德桑蒂斯雖是次熱人選，支持率卻僅14.1%；其餘參選人的支持率只得個位數，絕對是陪跑分子。彭斯既然出線機會渺茫，又何必冒被為數眾多的特朗普支持者深深烙上「叛徒」之險？畢竟有說法指「共和黨已成特朗普政黨」，現在及早退場讓出焦點，尚可讓特粉們的口誅筆伐盡往德桑蒂斯身上招呼，偃旗息鼓未嘗不是為自己政治生命作長遠打算。

美國有一本關於極端政治的著作，探討政客如何透過選舉操縱對立的世界觀。書中提到特朗普在2016年大選期間及當選後的晚會上，經常閱讀一首名為《蛇》的詩。詩中說有一「好心女人」聽到蛇的求救，遂小心翼翼地照顧那條蛇，蛇康復後卻把女人咬死並說：「笨女人，在帶我進屋前，你就知道我是條蛇啊！」彭斯2021年拒絕應特朗普要求，在國會推翻上屆總統選舉結果，結果雙方決裂。特朗普吟詩竟預視了副手作對大托手㬹，也可說是神預言。惟特、彭只是操作對立世界觀的政客，那間「屋」應被理解為美國政界，而「好心女人」則是指選民。

「現在要了解美國的政治狀況，包括像對立政黨及其支持者對彼此的方式像是碰上部落敵人一樣，而不再把對方視為意見偶有分歧的同胞。」上述著作沒想到有你無我的仇恨，其實正在黨友間蔓延。