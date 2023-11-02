岸田文雄出任日本首相不知不覺已經兩年，算是任期較長的首相。但據兩間日本傳媒一起進行的民調結果顯示，現時岸田內閣的支持率只有33%，創下他2021年上台以來的新低；早前其他機構的民調，也有類似的結果。種種迹象都顯示，岸田的首相寶座未必能夠坐得穩。

其實走馬燈似的輪換首相，在日本已是常態。自1885年伊藤博文出任日本第一任首相以來，日本過去一百多年已更換了近百位首相，平均一年多就換一任。岸田作為首相，又是執政自民黨的總裁，個人民望的高低和自民黨的支持度緊密相扣，若他的支持率長期低迷，很快就會有黨內人士出來逼宮，這也是外界分析岸田有下台危機的原因。

說起來真諷刺，這幾年中美貿易戰，重塑國際供應鏈，外資大量湧入日本，促使日本經濟開始脫離長期衰退的局面，但經濟漸有起色似乎無助岸田民望。由於物價上漲、核污水排海等問題影響，日本民眾對岸田的施政失望情緒不斷積聚，令岸田內閣支持率持續陷入低迷。

事實上，近年許多西方國家領導人受困於國會諸多限制，在內政方面的施政往往難以有所作為，只能在外交領域尋找突破，有所建樹。然而，日本雖然是主權國家，二戰後的外交政策在很大程度上卻是按照美國的意圖制訂，難以出現傑出的首相政治家。這也解釋了敢在外交上有所作為的小泉純一郎和安倍晉三，為何會受到日本人支持。

岸田文雄有樣學樣，今年5月通過在廣島舉辦G7峰會，成功令內閣支持率一度升近50%。可惜隨着外交峰會熱潮過去，岸田原先高漲的支持率又再度回落。如今岸田內閣已陷入權力危機狀態，日本政壇短期內重新洗牌，並不讓人感到意外。