目前民調領先的賴清德面臨幾個困境，首先是美國對其台獨立場存有疑慮，以致美國在台協會主席羅森伯格強調美國反對台灣獨立。再來就是延續蔡英文兩岸政策的賴清德，一直被認為非常有可能帶領台灣走向戰爭；為此，他說兩岸政府對政府、領導人對領導人的對話是有可能的，並指「我領導的台灣希望跟中國做朋友，不希望做敵人」。他認為大陸應思考兩岸合作交流就是雙贏，而且台灣人民絕對是善意的。話說得很好聽，但連採訪他的都質疑：「您提的是有條件的，只要對方無法符合條件，對談是不可能的？」賴的所謂善意，就如同拜登在峇里島對習近平所做的保證一樣，直白的說，就是騙人的玩意。

賴清德表面上說想跟大陸做朋友，可是他所領導的民進黨每天都在宣傳大陸對台文攻武嚇，認為除了民進黨之外，任何人和大陸接觸都是出賣台灣，甚至有綠營立委直接要求立法將大陸視為敵國！賴本人不僅每天「抗中保台」不離口，還動不動就是疑心兩岸交流會「木馬屠城」，要不然就是一個陸配進入立法院就會出現國安問題。滿腦子如此思維邏輯的人，會真心想和大陸做朋友嗎？

兩岸對話的基礎就在於相互承認隸屬一個中國，亦即大家都承認自己是中國人，才有對談可能。賴清德卻是明白的「兩國論」，要求放棄九二共識，以政府對政府、領導人對領導人的方式對話。說穿了就是要求大陸承認台灣是獨立國家，別說大陸絕對不可能答應，就連美國都不會認同，這樣的對話又怎會出現呢？

蔡英文錯誤的兩岸政策導致雙方觸礁7年多，賴清德不僅不修正，還打算更傾向台獨，若真讓他當選，台海必將成為世界禍亂的焦點。