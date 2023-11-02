天地不仁，以萬物為芻狗。以軍繼續空襲加薩，周二表示再轟炸300個哈馬斯目標，並發放地面進攻片段，以軍徒步或駕駛坦克推進。哈馬斯掌控嘅加薩衞生部周二公布，加薩自10月7日戰事開始至今，已有8,525人喪命，包括最少3,542名兒童和2,187名婦女。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處主任專員稱，加薩近七成死者係婦孺，近一千名兒童失蹤，指加薩人民遭「非人化」待遇，指摘以色列對加薩人民實行集體懲罰。事實上，以軍空襲已導致加薩逾100萬人流離失所；而運入加蕯嘅援助只係杯水車薪，兒童脫水死亡風險高，特別係嬰兒。

國際間要求按人道主義停火或至少暫停嘅呼聲愈來愈大，之不過，滿眼只有仇恨嘅以色列總理內塔尼亞胡堅拒停火，佢話「正如珍珠港被炸和911恐襲後，美國不會同意停火，以色列也不會停止針對哈馬斯的敵對行動……要求停火就係要求以色列向哈馬斯、恐怖主義、殘暴行為投降，這不會發生。」佢拿美國壯膽，卻無視當年美國就係去得太盡，於反恐方面過於殘酷，結果造成濫殺無辜，聲譽有損，更令美國除咗花上數萬億美元軍費，影響經濟發展，更結束了共和黨嘅執政！

如今內塔尼亞胡唔肯停火，會否也走上下台嘅命運？佢引用《聖經》指「和平有時，戰爭有時」，強調依家係「戰爭時刻」，呼籲人們於文明與野蠻之間選邊站。呢啲咪就係烏鴉落在豬身上，光看到別人黑，看不到自己黑囉！以色列狂轟濫炸，導致加薩每日逾400名兒童死傷，難道可以自視為「文明」？古人說：憍則恣，恣則極物。意思係君主一驕傲就會放縱自己嘅行為，放肆縱欲之後便會耗盡天下嘅財物。以色列正步向失控之歪道，危矣！