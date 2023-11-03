美國駐日本大使伊曼紐爾日前高調宣布，美軍開始採購日本海鮮，以對抗中國的禁令。日本及西方媒體乘機大肆宣揚，好像是一件多麼了不起的大事。其實美軍首批採購的扇貝還不到一噸，相對於去年日本向中國出口逾10萬噸扇貝而言，無異於杯水車薪，即使美軍天天買天天吃，一年充其量也只能消耗數百噸扇貝，如何對抗中國禁令？更何況，目前中國從日本進口水產品已經全部歸零，而不只是扇貝而已，美軍能統統包銷嗎？說穿了，美軍吃日本海鮮，不過是做給日本人看的公關騷，根本無法解決日本水產品滯銷的問題。

作為一名外交官，伊曼紐爾屢次充當日本海鮮代言人，明顯背離本身職責，這才是咄咄怪事。早前他曾專程前往福島公開表演吃海鮮，並指摘中國「經濟脅迫」，現在又向駐日美軍推銷扇貝，要求在所有基地提供，其賣力程度令人懷疑是不是收了代言費。日本政府為了排放核污水，花費巨額國際公關費，伊曼紐爾也許正是受惠者之一，否則不會如此不顧身份、不務正業。

最近中美高層頻繁互動，華盛頓急於紓緩雙方緊張關係的意圖彰彰明甚，偏偏伊曼紐爾仍不斷發表反華言論，與華府當前的政策背道而馳。早前曾傳出美國政府對其言論感到不安，總統拜登的助手甚至要求其在社交媒體上慎言，但他依然沒有收斂，可見美國內部確實有不少反華鷹派，壓根兒不希望改善中美關係。這也說明了一個問題，中美要徹底消除分歧、重建戰略互信，幾乎是不可能完成的任務。

君不見，日前在日本舉行的G7貿易部長會議又拿「經濟脅迫」說事，聲稱反對將經濟依賴當成武器，呼籲「立即廢除」對日本食物的進口限制。雖然沒有直接點名，但矛頭明顯指向中國。這實在是太搞笑了，說到經濟脅迫，哪個國家可以和美國相提並論？將經濟依賴當成武器，動不動就制裁別國，動不動就封鎖禁運，不正是美國的慣技嗎？G7要求中國廢除對日本食物的禁令，為何不要求美國廢除對中國的各種禁令？

你做初一，我做十五。中國一直是美西方經濟脅迫之下的最大受害者，現在只是暫停日本水產品進口而已，他們就如喪考妣，未免太雙標了。不管怎麼說，任何人都不能強迫中國人吃核污海鮮，既然美軍喜歡，那就吃個夠吧。