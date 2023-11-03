日本自8月24日向太平洋排放核污水後，中國便斷然禁止日本水產進口，目前日本水產對華出口金額較前劇減百分之九十九以上，等於完全失去中國市場。此舉不僅令日本水產業叫苦連天，岸田文雄政府也承受極大壓力，日前便趁着G7貿易部長在大阪舉行會議而告狀。

G7貿易部長會後發表不點名聲明，劍指中國禁止進口日本海產的措施等同經濟脅迫，強烈反對將經濟依賴當做武器，要求各國立即解除對日本食品的進口禁令云云。其實來說是非者，便是是非人，單是美國夥同盟友科技圍堵中國，禁止晶片銷售，誰才是經濟脅迫的箇中老手，還用問嗎？

自由經濟當然十分重要，但明知某些貨品的品質有問題，甚至會危害國民健康，買家拒絕購買，這算是哪門子的經濟脅迫？日本小弟以為向美國大哥告狀，中國就會屈服，實在過於看得起美國大哥的能力。拜登現正尋求跟習近平見面，好話說盡，日本算甚麼？

另一邊廂，曾公開表演大啖福島海產的美國駐日大使伊曼紐爾表示，鑑於中國全面禁止日本水產進口，美國會採購日本海產作為駐日美軍伙食，近期已採購首批接近一噸日本扇貝。本欄一直支持美國大哥用行動支持日本小弟，將原來出口中國的海產全部轉銷美國市場，可惜美國口裏說不，身體卻很誠實，單是今年上半年，美國便是減少進口日本農林水產最多的國家。如今只是象徵式購買區區一噸日本扇貝，叫死心塌地媚美的岸田文雄情何以堪？

目前岸田文雄在國內的民望低迷，支持度降至26%，下台壓力與日俱增，即使改組內閣亦無法提振民望。排放核污水入海的問題一日不糾正，水產銷情一日陷於死局，只會令其政治生涯加速玩完。